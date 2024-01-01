中評關注：侯賴柯互割心中最難受的那一塊

侯友宜、賴清德、柯文哲昨日在辯論會上互攻對方房產或土地問題。（照片：公共電視台） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）2024大選進入倒數13天的割喉戰，三位候選人都因房產或土地爭議，互割對手心中最難受的那一塊。民進黨2024候選人賴清德為了新北市萬里老家的違建爭議，落淚過5次；中國國民黨2024候選人侯友宜為了妻子名下在文化大學附近的“凱旋苑”租金爭議，在30日上午政見辯論會前召開記者會也忍不住紅了眼眶；台灣民眾黨主席柯文哲也因新竹農地違法使用爭議，在30日大選辯論會上講到激動哽咽，幾乎說不出話來。



隨著大選越打越激烈，藍綠白主帥都陷入房產或土地爭議，各陣營互相猛攻對手心中最難受的那一塊，也互批對方選舉選到沒人性，但不管三位主帥平時再怎麼驍勇善戰，也總有鐵漢柔情的一面，尤其是當三人的房產或土地爭議，都牽扯到最難以割捨的親情，也難怪三位主帥都被突破心防，忍不住潰堤。



若回頭看此次三位候選人的房產或土地爭議，其實是由藍營率先發動攻擊，早在今年9月初，賴清德的萬里老家就遭質疑是違建，當時賴陣營以該屋在“1971年左右就拿到門牌號碼，未違反區域計劃，也非違建”滅火，事件並未持續延燒。

