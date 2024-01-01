鐘厚濤：汪辜會談啟迪兩岸命運共同體構建

論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社香港1月1日電（記者 陸文煜）第九屆中華文化論壇不久前在北京舉行，國際關係學院國家安全學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事鐘厚濤在本屆中華文化論壇上發表論文表示，1993 年 4 月舉行的汪辜會談，標誌著兩岸關係邁出歷史性的重要一步，對於兩岸命運共同體構建也具有深刻的啟迪意義。



鐘厚濤指出，未來應該以新時代黨解決台灣問題總體方略為指引，充分汲取汪辜會談的歷史經驗智慧，加強兩岸命運共同體頂層設計和路徑規劃，既注重描述性分析和規範性討論，又聚焦前瞻性預測和理論性建構，在群際互動基礎上逐步消解島內“主體性想象”和“准領土錯覺”，以“大一統”觀念重構台灣民眾對於歷史地理坐標體系的認知，並以推進兩岸文化認同為契機帶動兩岸政治認同相向而行，讓島內民眾在兩岸集體知識的構建和生成中，逐漸認識到所謂“台灣認同”只是作為下位概念的鄉土情懷，而中國認同才是作為上位概念的家國認同，進而在實現中華民族偉大復興的進程中提升對於中華民族的認同感、歸屬感和自豪感。



一、群際互動：對島內“抵抗性認同”與“主體性想象”的消解



鐘厚濤表示，身份認同是維繫一個地區或國家政權合法性和支撐社會穩定與政治團結不容忽視的重要基礎之一。受民進黨執政時期“台獨”意識形態布局等因素影響，目前台灣民眾在家國認同方面分化異化嚴重，“台灣人”身份認同比例顯著上升，認為自己是“中國人”的台灣民眾所占比例逐年滑落。未來對於兩岸關係進化圖景和歷史演進脈絡的思考，也應從社會結構的角度來加以分析，認識到兩岸關係是一種建構性過程，其實質是大陸和台灣這兩個施動者行為體之間所建構的不同層次的群際結構的總和。

