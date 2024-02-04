陳宗華：“一帶一路”建設新階段推進思路

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社香港2月4日電（記者 陸文煜）對外經濟貿易大學馬克思主義學院博士研究生陳宗華在第九屆中華文化論壇發表論文表示，圍繞新發展格局的國際政治經濟內涵，“一帶一路”建設面臨新的目標和任務，“一帶一路”建設新階段推進思路圍繞五個方面展開：推動新時代西部大開發，暢通全國大循環；拓展第三方市場合作，增強發展動能；建設科技絲綢之路，實現科技聯通；加快在沿線國家推進自貿區戰略，推動區域經濟一體化進程；構建 地區產業鏈體系，實現產業內外雙循環.



陳宗華指出，當前，國際衝突不斷，全球經濟下行壓力增加。在此背景下提出，新發展格局具有多重國際政治經濟內涵。一是要應對中美激烈競爭關係的戰略布局，現階段以及未來較長一段時期內，中美激烈競爭主要集中在經濟領域，美國會不遺餘力的打壓中國經濟發展，寄希望停止對中國的遏制不切實際；二是要降低對發達國家脆弱性依賴的必然選擇，形成“國內大循為主體，國內國際雙循環相互促進”的發展模式，能夠進一步推動中國產業鏈供應鏈升級，扭轉受制於外的出口發展模式，是降低對發達國家脆弱性依賴的必然選擇；三是引領“一帶一路”高質量發展新方向，有利於增強“一帶一路”產經項目的韌性，促進“我國”各個地區經濟協調發展，為中國與沿線國家良好的經濟互動提供堅實產業基礎和優良的市場環境；四是抵禦全球經濟下行風險的重大舉措。



陳宗華提到，“一帶一路”倡議建設十年來，推動實現中國與世界的良性互動，正在朝著機制化方向發展。2013 年至今，“一帶一路”建設拓展了沿線國家合作空間和領域，互聯互通布局基本完成，經貿往來持續增長，金融合作體系初步形成，為加快構建新發展格局塑造良好國際環境。、“一帶一路”為新發展格局塑造良好國際環境，一是合作範圍和領域不斷擴大，二是互聯互通布局基本完成 ，三是經貿往來持續增長，四是金融支撐體系初步形成。

