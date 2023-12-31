突破瓶頸實現糧食產量目標

中評社北京12月31日電／糧食安全是國家安全的基礎，經濟高質量發展需要高水平糧食安全作保障。中央農村工作會議提出，確保2024年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。這個預期目標的提出，有助於穩預期，提信心，端牢中國飯碗，增加有效應對風險挑戰的底氣，為有力有效促進鄉村全面振興、實現中國式現代化的宏偉藍圖提供堅實支撐。



確定糧食產量預期目標，努力就有了方向。我國糧食產量自2015年首次突破1.3萬億斤以來，連續保持9年，並且從2015年的13209億斤增加到2023年的13908億斤，9年增加了699億斤。這也說明，我國糧食生產受耕地資源、水資源和生態環境等多重因素制約，增產難度越來越大，進入瓶頸期。要實現預期目標並在產量上有所突破，還面臨著各種各樣的困難和挑戰。例如，工業化城鎮化與糧食生產存在爭地矛盾，糧經作物爭地矛盾依然突出；農業科技支撐後勁不足，糧食作物的大田產量與區試產量還存在較大差距；極端天氣、病蟲害等自然災害的不確定性增強，應急防控、抗災減災能力有待加強；主產區與主銷區經濟發展水平差距越來越大，農民種糧收入增長乏力。須強化政策實施協同聯動，放大組合效應，突破瓶頸制約，穩定產量，力爭多增產。



全面落實糧食安全黨政同責，堅持穩面積、增單產兩手發力。2023年糧食高位增產的關鍵，是播種面積增加和單產提升，有效對衝了極端天氣給糧食生產帶來的不利影響。2024年，要持續強化政策供給，挖掘糧食增產潛力。在穩定糧食播種面積方面，加強耕地保護和建設，嚴禁耕地“非農化”“非糧化”，持續推進高標準農田建設。在增單產方面，支持農業科技創新平台建設，加快推進種業振興行動，推動糧食作物品種更新換代。在2023年大面積單產提升行動取得明顯成效的基礎上，繼續推動大面積提高糧食單產。



樹立“減損就是增產”的理念，全面提升農業防災減災救災能力。我國糧食生產還沒有擺脫“靠天吃飯”的局面。近年來，高溫、乾旱、暴雨、洪澇等極端天氣頻發，嚴重威脅糧食生產。糧食作物災情監測智能化、信息化程度不高，農業水利基礎設施長期疏於管護、應急物資儲備不足、災害預警預報機制不健全不完善等問題，都是造成災害損失擴大的重要原因。有關部門要時刻緊綳防災減災救災這根弦，未雨綢繆。因地制宜制定分區域分災種分作物的防災減災預案，有效避災、科學防災、精準抗災。加大農業防災減災救災能力建設和投入力度，增強糧食作物災情監測預警能力建設，推動糧食生產從“看天吃飯”向“知天而作”轉變。修復農業水利基礎設施，加強溝渠疏浚以及水庫、泵站建設和管護，增強極端天氣應對能力。

