以色列總理：加沙地帶的軍事行動將持續幾個月

中評社香港12月31日電／以色列總理內塔尼亞胡30日表示，以軍在加沙地帶取得勝利需要更多時間，軍事行動還將持續幾個月。



新華社報導，內塔尼亞胡當天在特拉維夫舉行的記者會上說，加沙地帶的戰鬥正在激烈進行，以色列在多條戰線取得了戰果，但也付出了慘痛代價。以政府的政策很明確，就是繼續戰鬥，直至消滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），讓所有被扣押的以色列人獲釋。



針對以色列與黎巴嫩的衝突，內塔尼亞胡表示，以軍正對黎巴嫩真主黨進行猛烈打擊，並已批准繼續進行軍事行動的計劃。



此外，內塔尼亞胡還說，以色列必須控制沿加沙地帶與埃及邊界的“費城走廊”，以確保加沙地帶在戰後保持非軍事化。



“費城走廊”是指沿加沙地帶與埃及邊界、全長14公里的一條狹長地帶。根據1979年埃及和以色列簽訂的和平條約，這一狹長地帶被設立為由以色列軍隊控制和巡邏的緩衝區。2007年哈馬斯獲得加沙地帶控制權後，這一緩衝區被哈馬斯控制。據以色列媒體報導，以色列正試圖重新控制“費城走廊”，以防止武器走私進入加沙地帶，以及哈馬斯高級領導人通過“費城走廊”進入埃及。為此，以色列計劃在“費城走廊”修建地下隔離牆。



巴勒斯坦加沙地帶衛生部門30日宣布，以軍過去24小時對加沙地帶的襲擊共造成165人死亡。自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成約2.1萬人死亡、5.6萬餘人受傷。