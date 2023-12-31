十部門要求加快建設緊密型縣域醫共體

7月25日，居民在諸暨市浣東街道東盛社區衛生服務站的智慧藥房內進行遠程問診，問診完畢後可以開具處方並配好日常用藥。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，國家衛生健康委等10個部門日前聯合印發《關於全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設的指導意見》，要求推進以城帶鄉、以鄉帶村和縣鄉一體、鄉村一體，大力提升基層醫療衛生服務能力。



指導意見提出，根據地理位置、服務人口、現有醫療衛生機構布局等，組建由縣級醫院牽頭，其他若干家縣級醫療衛生機構及鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心等組成的縣域醫共體。牽頭醫院一般為二級以上非營利性綜合醫院或中醫醫院。



推進縣域醫共體建設是深化醫改的一項重要舉措。近年來，我國醫療衛生服務能力整體提高，但部分地區基層醫療服務能力與群眾就近“看得好病”的期望還存在差距。



國家衛生健康委基層衛生健康司有關負責人介紹，緊密型縣域醫共體是對縣域內醫療衛生資源的系統重塑，在總結前期試點經驗基礎上，圍繞“縣級強、鄉級活、村級穩、上下聯、信息通”目標，推動實現一般疾病在市縣解決、日常疾病在基層解決。



根據指導意見，二三級醫院要通過專家派駐、專科共建、臨床帶教等方式，提升縣域醫共體服務能力和管理水平。牽頭醫院要向鄉鎮（街道）常年派駐臨床、管理人才，幫助解決基層問題，面向鄉村開展巡回醫療。符合條件的公辦村衛生室將逐步轉為鄉鎮衛生院延伸舉辦的村級醫療服務點，實行行政、人員、業務、藥品、財務、績效等統一管理。



指導意見還從促進資源服務共享、提升重大疫情應對和醫療應急能力、拓展家庭醫生簽約服務、創新醫防融合服務、提升中醫藥服務能力等5個方面，對提升縣域醫共體整體服務能力提出具體要求。其中，要求統籌建立縣域內醫學檢驗、醫學影像、心電診斷、病理診斷、消毒供應等五大資源共享中心，統籌建立縣域腫瘤防治、慢病管理、微創介入、麻醉疼痛診療、重症監護等五大臨床服務中心。



指導意見要求，到2024年6月底前，以省為單位全面推開緊密型縣域醫共體建設。到2027年底，緊密型縣域醫共體基本實現全覆蓋。