八部門：到2027年傳統製造業明顯提升

12月27日，在煙台市黃渤海新區艾迪精密智能製造產業園，工人在生產液壓馬達產品。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據央視新聞報導，工業和信息化部等八部門近日聯合印發《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》。意見提出到2027年，我國傳統製造業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平明顯提升，有效支撐製造業比重保持基本穩定。



指導意見的總體要求是，到2027年，工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、70%，工業能耗強度和二氧化碳排放強度持續下降，萬元工業增加值用水量較2023年下降13%左右，大宗工業固體廢物綜合利用率超過57%。



中國信息通信研究院信息化與工業化融合研究所副所長 鞏天嘯：高端化、智能化、綠色化、融合化是傳統製造業轉型升級的重要方向。要堅持創新驅動發展、加快數字技術賦能、強化綠色低碳發展，促進產業的融合發展。特別是促進數字技術在傳統製造業的應用。



指導意見提出，要探索建設區域人工智能數據處理中心，提供海量數據處理、生成式人工智能工具開發等服務，促進人工智能賦能傳統製造業。推動資源高效循環利用。大力發展廢鋼鐵、廢舊動力電池、廢舊家電、廢舊紡織品回收處理綜合利用產業。推進工業廢水循環利用，提升工業水資源集約節約水平。實施重點領域碳達峰行動，完善工業節能管理制度，推進節能降碳技術改造。開展產能置換政策實施情況評估，完善跨區域產能置換機制，對能效高、碳排放低的技術改造項目，適當給予產能置換比例政策支持。