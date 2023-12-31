參訪團成員乘船參觀天山天池景區並合影留念（8月16日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，在日前舉行的中央外事工作會議上，習近平總書記發表重要講話，系統總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和寶貴經驗，深刻闡述新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命，對當前和今後一個時期的對外工作作了全面部署，為做好新征程上的對外工作、開創中國特色大國外交新局面提供了根本遵循。



黨的十八大以來，在推進新時代中國特色社會主義事業的偉大征程中，我們經歷了不少大風大浪，戰勝了各種困難挑戰，對外工作取得歷史性成就、發生歷史性變革，我國外交的戰略自主性和主動性顯著增強。實踐深刻昭示：做好新時代外交工作，根本在於以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，在於習近平外交思想的科學指引。



成績來之不易，經驗彌足珍貴。此次會議總結了新時代外交工作實踐積累的“六個必須”的寶貴經驗：必須做到堅持原則，必須體現大國擔當，必須樹立系統觀念，必須堅持守正創新，必須發揚鬥爭精神，必須發揮制度優勢。萬物得其本者生，百事得其道者成。“六個必須”的寶貴經驗構成一個相互聯繫、系統全面的整體，明確了中國特色大國外交的原則立場、科學方法和獨特優勢，豐富和發展了習近平外交思想，為我們進一步做好對外工作注入強大思想和行動力量。



當前，世界大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動蕩變革期，但人類發展進步的大方向不會改變，世界歷史曲折前進的大邏輯不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。新征程上，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。面對新的戰略機遇，要堅定歷史自信，緊緊圍繞黨和國家中心任務，穩中求進、守正創新，堅定維護國家主權、安全、發展利益，開辟中國外交理論與實踐新境界，塑造我國和世界關係新格局，把我國國際影響力、感召力、塑造力提升到新高度，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。



構建人類命運共同體是習近平外交思想的核心理念，是我們不斷深化對人類社會發展規律認識，對建設一個什麼樣的世界、怎樣建設這個世界給出的中國方案，是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。做好新征程上的對外工作，必須科學把握構建人類命運共同體的豐富內涵和實踐路徑。構建人類命運共同體，是以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標，以推動共商共建共享的全球治理為實現路徑，以踐行全人類共同價值為普遍遵循，以推動構建新型國際關係為基本支撐，以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，以高質量共建“一帶一路”為實踐平台，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。針對當今世界面臨的一系列重大問題重大挑戰，新時代中國倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，切實推進國際關係民主化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。



當前和今後一個時期，對外工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指導，對標中國式現代化目標任務，堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，圍繞推動構建人類命運共同體這條主線，更加立體、綜合地明確外交戰略任務，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交新局面。



潮起宜踏浪，風正可揚帆。新征程上，讓我們更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，毫不動搖堅持外交大權在黨中央，自覺堅持黨中央集中統一領導，堅持外交守正創新，不斷增強對外工作的科學性、預見性、主動性、創造性，不折不扣貫徹落實黨中央對外工作決策部署，贏得新的更大勝利，創造新的歷史偉業。