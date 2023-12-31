日本檢方對“安倍派”連搜三天

12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會後走過時任內閣官房長官鬆野博一（右）。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨派系政治“黑金”醜聞持續發酵，東京地方檢察廳特搜部29日對參議員大野泰正的辦公室展開搜查。至此，檢方已連續三天搜查“安倍派”成員的住所和辦公室。



“安倍派”正式名稱為“清和政策研究會”，曾由前首相安倍晉三領導，是自民黨內最大派系，目前擁有99名國會議員。這一派系近期被曝未按相關規定記錄政治籌款派對券的全部銷售收入，“小金庫”累計總額達到數億日元。



多名“安倍派”成員被指從中收取回扣，包括前內閣官房長官鬆野博一和前經濟產業大臣西村康稔等人。其中參議員大野泰正被指收取約5000萬日元（約合251萬元人民幣）回扣，正在接受檢方調查。



東京地方檢察廳特搜部29日對大野泰正設在岐阜縣羽島市的辦公室展開搜查。此前一天，檢方搜查了其位於東京的住所和辦公室。27日，“安倍派”另一成員、眾議員池田佳隆的辦公室也被搜查。他被指從“小金庫”中獲得約4000萬日元（約合201萬元人民幣）回扣。



自民黨近來醜聞不斷，最近3個月已有兩名現任議員被捕。其中前外務政務官、眾議員秋本真利因涉嫌收受巨額賄賂被捕，前法務副大臣、眾議員柿澤未途因涉嫌賄選被捕。事發後，兩人均已退出自民黨。