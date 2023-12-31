向美國出口殺傷性武器　日本又在“玩火”

2月28日，在日本東京，日本民眾舉著標語牌抗議日本眾議院通過高額的防衛費預算案。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據海外網報導，日本決定向美國出口殺傷性武器的消息引發多方關切。據俄羅斯衛星通訊社12月27日報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，日本批准向美國返銷“愛國者”防空導彈之舉將對全球和地區安全造成負面影響。中國外交部發言人毛寧日前在回答相關提問時也敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史。周邊國家的一系列表態值得日本深思，日本應當認識到，向美國出口殺傷性武器就是在“玩火”。



解禁殺傷性武器出口是日本步步鬆綁安保限制的最新動作。12月22日，日本政府召開臨時閣僚會議及國家安全保障會議，修改了《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針。此次政策修改的重點是允許日本將其生產並組裝的成品武器出口到給予日本“生產許可”的授權國，而且只要事先征得日方同意，這些成品武器還可經授權國出口到第三國，但當前被認為正在進行戰鬥的國家除外。22日當天，日本政府就決定向美國出口在日本生產的陸基攔截導彈“愛國者－3”。《日本經濟新聞》刊文稱，向美國返銷“愛國者”導彈是在《防衛裝備轉移三原則》下首次向他國出口具有殺傷力的成品武器。《朝日新聞》認為，岸田政府打開了日本對外出口殺傷性成品武器的大門。文章稱，“在沒有經過國民討論的情況下，就這麼被任意地改變了。這種‘密室’會議做出的決定，不可能得到廣泛的國民的認同！”日本流通經濟大學專門研究安保政策的教授植村秀樹表示，此次重大修改的直接後果，就是讓日本企業淪為支持美國防衛政策的兵工廠。



步步鬆綁安保限制是違背日本和平憲法的危險舉動。二戰結束後，作為戰敗國的日本頒布了和平憲法，以此為戰後日本發展軍備力量設定了一個“緊箍咒”，但日本國內的右翼保守勢力卻從未放棄“政治大國夢”和“軍事大國夢”的野心，步步為營、渾水摸魚，妄圖以“蟻穴”蠶食千里之堤。此次日本政府決定向美國返銷“愛國者”導彈，就是在架空和平憲法對日本發展軍備力量的限制。一方面，日本今後很可能以切香腸的方式不斷擴大成品武器的出口規模和出口對象國，進而將自身打造為世界武器供應市場的一部分。《每日新聞》分析稱，向美國返銷“愛國者”導彈給人的印象是日本擔負起國際武器裝備供應網一部分的時代已經到來。另一方面，日本今後很可能更多地介入到地區衝突之中，進而間接地“拉偏架”。雖然日本政府強調未經日本同意，授權國不能將日本生產製造的武器出口到正在進行戰鬥的第三國，但《朝日新聞》不無擔憂地寫道，即使日本製造的“愛國者”導彈不被“正在進行戰鬥的第三國”使用，但人們也將不可避免地擔心日本通過補充美國軍火庫間接助長衝突。日本學習院大學憲法學教授青井未帆說，日本和平憲法主張的是和平主義，不助長國際紛爭，但此次修改違背了憲法精神。



日本謀求突破性軍力發展結果只會害人害己。日本妄圖通過步步鬆綁安保限制來重走軍事大國老路的做法，根本不符合其自身利益，堅持走和平發展道路才能真正促進日本的繁榮發展。戰前，日本正是在“軍事立國”路線下最終走上不歸路的。貪蛇忘尾，殷鑒不遠，自身面臨諸多現實挑戰的日本若再次把有限的國家資源投入無底的軍事領域，必將影響整個國家的長久發展。歷史的經驗與教訓反復證明，一個國家的繁榮與發展離不開和平、穩定的周邊環境。日本軍國主義發動的侵略戰爭曾給地區國家特別是亞洲受害國人民造成了深重災難，帶來了無法磨滅的痛苦記憶。隨著日本走上軍國主義的不歸路，廣大日本民眾最終也成了戰爭的犧牲品和受害者，日本應對侵略歷史進行深刻反省。日本“繼承和發展村山談話會”理事長藤田高景認為，日本繼續推高防衛費用支出是不明智的政策，這將導致地區局勢緊張，並使日本政府陷入更嚴重的財政問題。擴充防衛費用支出、給武器出口鬆綁與日本和平憲法相違背，應當堅持和平發展路線。



懸崖之前，一意孤行將粉身碎骨。以史為鑒，日本應切實遵守和平憲法，發展與