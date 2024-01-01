社評：2023年世界政治版圖巨變

中評社北京1月1日電(評論員 喬新生)俄羅斯與歐洲聯盟關係持續緊張，歐洲政治持續動蕩。歐洲聯盟內部，各國面臨巨大挑戰。德國、法國作為歐洲聯盟發動機，經濟低迷，政治混亂。英國脫離歐洲聯盟之後，通貨膨脹加劇，社會動亂不堪。儘管一些國際政治學者習慣於採用傳統的分析方法，把歐洲國家的政治派別劃分為左右，認為歐洲國家政治正在向右轉。但是，只要瞭解歐洲國家真實情況，人們不難發現，傳統分析方法根本無法解釋歐洲正在發生的一切。歐洲國家人口結構已經發生翻天覆地的變化，大量外來移民，改變了傳統的社會結構，傳統的政治鬥爭，已經讓位於現實的種族宗教矛盾。當法國昔日的殖民地尼日爾要求法國必須撤軍的時候，歐洲依靠殖民主義從世界各地掠奪財富，實現工業發展的時代一去不復返。歐洲非但沒有趕上疾馳的數字經濟列車，反而在現代工業轉型發展過程中逐漸地失去了優勢。



成立歐洲聯盟本來是為了建立統一的大市場，可是，現在歐洲聯盟已經變成一個具有排他性的貿易保護主義壁壘。隨著烏克蘭局勢的持續惡化，歐洲聯盟國家在如何對待烏克蘭問題上分歧越來越大。雖然布魯塞爾的官員們態度強硬，對一些不服從者實施制裁措施，但是，從發展趨勢來看，如果經濟不景氣，布魯塞爾無法給歐洲聯盟的成員提供必要的經濟支持，在烏克蘭問題上越陷越深，那麼，歐洲聯盟這個世界上最大的自由貿易區很可能會分崩離析。



當前拉丁美洲國家正遭受前所未有的陣痛。選舉狂熱過後，拉丁美洲國家陷入更大的困境。究其原因就在於，拉丁美洲國家選擇發展道路的過程中，相信了新自由主義，試圖依靠“自由資本主義”走上富裕之路。上個世紀80年代，拉丁美洲一些國家達到中等收入水平。可是，借助於外來資本實現的經濟繁榮，就像是沙灘上的城堡。當越來越多自然資源控制在華爾街資本家的手中，當拉丁美洲國家逐漸失去經濟主權，只能在左派和右派政治鬥爭的鬧劇中尋找安慰的時候，拉丁美洲國家已經錯過了發展的機遇。不論是“華盛頓共識”，還是“玻利瓦爾社會主義革命”，都難以將拉丁美洲國家從經濟社會泥潭之中拯救出來。這是因為拉丁美洲國家早已失去了發展的基礎，貧富差距不斷擴大，政治左右搖擺，社會治安日益混亂，投資者望而卻步。雖然拉丁美洲國家是“上帝眷顧的地方”，但是，拉丁美洲國家只能在傳統經濟體系中掙扎。數字經濟的列車呼嘯而去，拉丁美洲國家只能依靠外部資源，處境堪慮。

