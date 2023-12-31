吉林：強化監督壓實安全生產責任

在吉林省四平市一家農用機械生產企業，工作人員在車間內進行生產作業（12月18日攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，近期，吉林省紀委監委駐省應急管理廳紀檢監察組開展為期19天的全省安全生產培訓考試調研督導。針對培訓考試監管責任“懸空”、培訓“走過場”、考核“流於形式”等問題，該紀檢監察組向省應急管理廳黨委提出強化安全培訓考試監管、規範辦學行為和健全考核體系3方面16條具體建議，並將對整改情況開展“回頭看”。



今年以來，吉林省紀檢監察機關緊盯安全生產領域風險隱患，採取約談提醒、督導檢查、實地調研，以及制發監督建議書等方式，壓緊壓實各方責任，堅決糾治安全生產方面責任不落實、措施不到位等形式主義、官僚主義問題。



今年7月至8月，吉林省紀委監委會同省市場監督管理廳等相關部門成立調研督導組，在全省範圍內開展安全生產領域風險隱患專項整治調研督導，著力發現領導責任、監管責任盲區漏點。其間，調研督導組查閱相關文件資料2000餘份，組織相關部門召開座談會，聽取工作中的難點堵點，通過實地走訪、查閱材料，調研督導組發現部分黨員幹部風險意識不強、履職能力不足等問題，深入剖析總結梳理制約責任落實的6方面原因，提出3方面11條整改建議，督促相關部門改進工作不足，壓實安全生產責任。



“堅持上下聯動、內外協同，省紀委監委要求全省各級紀檢監察機關一手抓監督推動、一手抓案件查辦，推動專項整治不斷深入。”吉林省紀委監委有關負責同志介紹，該省各級紀檢監察機關在全省推動開展安全生產領域風險隱患專項整治，以有力政治監督持續推動專項整治走深走實。



長春新區紀檢監察工委聚焦安全生產領域突出問題，對全區燃氣、道路交通等行業和領域安全生產責任落實情況開展監督檢查，針對發現和查處的履職不力、工作開展滯後等問題約談18人。鬆原市紀委監委緊盯供熱領域存在的突出問題開展監督檢查5次，提醒相關負責人嚴格落實安全生產責任制，聚焦重點環節和關鍵崗位，抓實抓細安全檢查和隱患排查，保障群眾溫暖過冬、安全過冬。白城市紀委監委駐市教育局紀檢監察組通過參加局黨組會議等方式，督促該市教育局黨組完善安全責任體系建設，推動制定安全生產權力清單、責任清單及任務清單，成立聯合檢查組，深入查找問題和隱患背後的責任和作風問題，發現並督促整改問題127個。



全省各級紀檢監察機關堅持深化以案促改，深挖細查風險隱患，從嚴從快整治整改，深入剖析監管弱項，督促有關單位強化警示教育、堵塞制度漏洞、深化標本兼治，推動問題解決。



吉林省紀委監委駐省商務廳紀檢監察組下發工作提示函，督促被監督單位把防範化解安全風險挺在前面，推動創新安全生產教育培訓模式，在常態化開展“安全生產大講堂”的同時，深入開展分區域分行業的精準培訓，傳遞安全生產理念。在省紀委監委監督推動下，省住房和城鄉建設廳聚焦自建房安全隱患突出問題，做到對城鄉既有房屋排查整治全覆蓋，並通過編發《吉林省自建房安全專項整治工作30問》等，規範工作人員行為。省交通運輸廳黨組根據省紀委監委監督建議，認真落實整改，對工程項目加大執法檢查力度，全力推動“平安工地”建設。



吉林省紀檢監察機關強化問題線索處置和追責問責，對黨的十九大以來反映安全生產領域的近2000件問題線索大起底，並開展“回頭看”“回頭查”。專項整治開展以來，共處置新收集的問題線索498件，立案193人，給予黨紀政務處分143人，對913人進行組織處理。全省紀檢監察機關約談提醒1573人，督促相關職能部門建立完善制度機制324項。