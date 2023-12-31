雲南通報3起違規吃喝收送禮品禮金典型問題

資料圖（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，為鞏固拓展清廉雲南建設以“小”見嚴糾“四風”“固堤行動”工作成果，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，營造風清氣正的節日氛圍，現將3起違規吃喝和收送禮品禮金典型問題進行公開通報。具體如下：



1.雲南報業傳媒（集團）有限責任公司原黨委副書記、總經理張光旭違規收受禮品禮金、違規吃喝等問題。2012年12月至2022年10月，張光旭在擔任雲南報業傳媒（集團）有限責任公司黨委副書記、總經理期間，多次收受多名管理和服務對象所送禮金共計20.15萬元和高檔白酒、茶葉、名貴中藥材、玉石掛件等禮品；多次接受管理和服務對象在食堂、高檔酒店安排的宴請；與朋友接受私營企業主安排，前往省內多地旅遊，相關費用由私營企業主承擔；違規領取津補貼共計17萬元。張光旭還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.普洱市墨江縣政協原黨組成員、副主席劉文宏違規接受宴請、收受禮品等問題。2014年至2023年，劉文宏在擔任墨江縣國土資源局黨組書記、局長，縣政協黨組成員、副主席期間，多次安排有業務往來的私營企業主支付應由其本人承擔的餐費共計3萬元，收受管理和服務對象所送高檔白酒1件、香煙5條，多次向管理和服務對象借用車輛辦理個人事務。劉文宏還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.西雙版納州猛臘縣交通運輸局原黨組書記、局長陳發偉違規接受管理和服務對象宴請、收受禮品等問題。2017年至2021年，陳發偉在擔任猛臘縣交通運輸局黨組書記、局長期間，多次接受管理和服務對象安排的宴請；多次收受管理和服務對象所送香煙、衣服等禮品折合共計5400元，部分違紀行為發生在春節期間。陳發偉還存在其他違紀違法問題，受到黨內嚴重警告、政務降級處分，違紀違法所得予以收繳。