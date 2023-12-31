在數字經濟中打造“向往的生活”

11月28日，工作人員在呼和浩特市和林格爾新區的內蒙古中科超算科技有限公司對設備進行巡檢。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據工人日報報導，在福建省東北部山區的古田縣和屏南縣，食用菌歷來是重要的農產品，一些村莊幾乎家家戶戶種菇，過去受制於交通、品牌、供應鏈等原因，菌菇常常面臨滯銷處境。



2021年起，以95後女孩田小宇為代表的一群年輕人，開始將福建菌菇通過短視頻直播進行線上推廣和售賣。現在田小宇已經在抖音上擁有400多萬名粉絲，還成立了自己的菌菇品牌，一場直播賣出過60萬包菌菇，她的嘗試不僅助力了當地菌菇產業的發展，也帶動了當地村民的就業。



田小宇的故事不是個案，近年來，越來越多內容創作者通過挖掘鄉村生活資源，以短視頻直播方式進行“破圈”傳播取得突破，產生一批批成功的案例和故事。數字平台也在助力鄉村產業發展、賦能鄉村文化品牌打造和傳播，實現農戶增收、就業帶動、農業品牌價值提升等方面起到了推動作用。



助力村莊由美到富



在短視頻平台上，越來越多傳統古村落被博主發掘，轉型為網紅文旅村。過去一年，抖音網友“打卡”全國15萬餘個鄉村文旅景點，創作超6000萬條“打卡”短視頻，其中古城、古村落風光最受歡迎，傳統古村正煥發新生機。



10年前，海南省三亞市吉陽區博後村還是個封閉落後的村莊，台風引起的海水倒灌讓農田變成了鹽碱地，農作物收成不好，增收困難，在2012年，村民人均年收入僅為5200元。



2017年開始，博後村乘著美麗鄉村建設的東風，大力發展民宿產業，打造“美麗經濟”，這其中一批小紅書博主來到這裡“探店”“種草”，吸引了大量的年輕人前來旅遊，帶火了這個村。大量年輕人返鄉做民宿，搞旅遊直播和商業，村子由美到富。



江西婺源篁嶺村原本是一個半空心化的貧困村，2018年開始，篁嶺利用互聯網平台塑造景區獨特IP，使得“油菜花”“曬秋”等美景視頻屢成爆款，數億次曝光帶來了百萬名遊客，也給當地村民帶來了在家門口就業的機會。



對此，南開大學商學院院長白長虹表示， 短視頻直播平台通過內容和技術的結合，將原本分散於不同地區的文化符號和旅遊資源集成，讓用戶更好地“看見”，在視覺呈現上更具生動性、直觀性、互動性，容易傳播和“破圈”，成為鄉村文旅資源挖掘與整合、品牌建設、產業鏈條延伸的重要推動力。

