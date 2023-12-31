從出圈到出海　文化助力遊戲產業逆風翻盤

11月16日，人們在騰訊展位體驗虛擬健身房運動。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據工人日報報導，3029.64億元！在日前由中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會發布的《2023年中國遊戲產業報告》顯示，今年我國遊戲產業進入復甦階段。2023年，國內遊戲市場實際銷售收入，同比增長13.95%，首次突破3000億元關口。此外，自研產品海外實銷收入163.66億美元，規模連續4年超千億元人民幣。



“隨著遊戲產業的各類屬性不斷被激發，娛樂性已然不再是其獨一屬性，其文化屬性已成為推動遊戲產業發展的關鍵動力。”中國音像與數字出版協會理事長孫壽山表示。



從“世界代工廠”到“中國夢工廠”



“國產網絡遊戲走過了中國互聯網發展的整個旅程。從商業模式的探尋，到民族文化的自覺，中國遊戲人在網游江湖中，堅守著中國玩家的精神家園。”



此次年會上，主題紀錄片中的這句話，引發從業者與玩家的共鳴。今年是中國遊戲產業年會20周年，這20年也是中國遊戲從“世界代工廠”到“中國夢工廠”的成長史。20年前，“中國十大最受歡迎網絡遊戲”，國產遊戲只占了4款。如今，在海外市場營收最高的100款手游中，中國遊戲占了接近三分之一，遠超美國和日本等遊戲大國。從海外遊戲風行中國，到中國遊戲風行海外，國產遊戲贏得了市場話語權的爭奪。



“但我們認為屬於中國遊戲的時代才剛剛開始。”網易公司高級副總裁王怡認為，在下一個20年，從業者要持續創新創造，繼續探索和開發出遊戲的正向潛力，讓遊戲產業超越娛樂屬性，承擔更多社會的使命和責任，贏得更多尊重。



“中國遊戲市場從零發展到千億體量、到百花齊放，靠的是一代代創新者推陳出新，未來也必然要靠創新解鎖新的成就。產品有沒有創新力，是不是獨樹一幟，玩家一玩便知。”王怡說。



近日，國家新聞出版署發布了新批准的105款國產遊戲版號，單次審批數量首次突破百款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣，這次新批版號，是繼12月22日新批准一批進口網絡遊戲版號後，國家新聞出版署又批准發布的一批國產網絡遊戲版號，有力展示了主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。



將傳統文化“裝進”遊戲

