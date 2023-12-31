清華大學校園參觀可預約數量擴容

遊客在清華大學校內標誌性建築二校門前拍照（2023年7月攝）。（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，清華大學29日發布消息稱，從元旦假期開始，學校面向社會擴大校園開放規模、簡化入校程序、優化服務，以滿足社會公眾校園參觀預約需求。該校表示，將在保證正常教學科研秩序前提下，基於校園承載能力的上限，周末和節假日的社會公眾校園參觀可預約數量增加至每日1.2萬人以上，比之前增加約50%。同時，探索工作日校園開放，逐步實現校園保持常態化開放狀態。



據悉，目前，清華大學正逐步完善入校服務平台，整合優化各類入校報備系統，使各類人員入校預約更簡便快捷；針對社會需求，將接待遊客入校時間每日上、下午各提前一小時；優化車輛入校方式，加強校門區域的疏導管理，減少擁堵和排長隊現象。該校表示，未來將測算分析校園人員流動的整體情況，綜合校內活動情況和校園承載能力等因素，動態科學調整相關政策，不斷提升校園開放的規模和質量。



同時，為提升公眾參觀體驗，清華大學表示，還將盤活校內資源，為遊客打造“文化之旅”，尤其是為各類社會公益性團體的入校參觀給予更大支持。例如，為面向入校參觀的社會公眾組織開展校園義務講解志願服務。目前，該校已為部分參觀路線開設了校園講解服務，為遊客全方面介紹清華的景觀及歷史文化。



一系列清華優質資源也將面向社會公眾開放。依托優質演出及劇場資源，清華將組織更多校外觀眾觀看各類演出、參與“藝術公開課”等活動，讓公眾近距離感受藝術魅力；依托校史館、藝術博物館、科學博物館，將組織面向社會的各類展覽，開展學術講座、專題導賞、藝術沙龍等專題特色活動；進一步開放各類體育場館，優化體育活動的參與方式。



“我們將以最大程度回應社會期待為原則，分層分類做好服務保障工作。”清華大學校辦相關負責人表示，學校將積極承擔社會責任，進一步有序推進校園開放，加強清華優質育人資源輻射和文化資源共享，著力提高公眾參觀游覽的體驗感，也希望參觀者能愛護校園環境，共同維護學校正常教學、科研和生活秩序。