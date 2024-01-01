中評鏡頭：澀谷SKY　東京市景一覽無遺

遊客在“澀谷SKY”觀景台拍照留念。（中評社 方敬為攝） 中評社台北1月1日電（記者 方敬為）東京澀谷Scramble Square複合式大樓，自2019年落成啟用後，成為澀谷區最高地標，該幢大樓高達229.71米，頂樓並設計成“澀谷SKY”觀景台，開放遊客購票參觀，可以從第47層頂樓360度一覽東京市景，包括東京鐵塔、晴空塔等地標都能遠眺，天氣好時甚至能看到富士山，成為東京市區新興的熱門景點。



澀谷Scramble Square是澀谷地區最高的建築物，集合觀景台、美食餐廳、商店及辦公室，就位在繁華的澀谷十字路口，由3座大樓構成，並與澀谷站共構，目前第1期的東棟樓於2019年11月1日啟用落成啟用，取代藍塔成為澀谷一帶最高樓，頂層與樓頂則設有觀景台設施“澀谷SKY”。第2期的中央棟、西棟則計劃建於2020年3月31日結束營業的東急百貨店東橫店用地上，預定2027年完工啟用。



“澀谷SKY”觀景台由三個區域組成，包括14到45樓的高速電梯空間、46F的室內觀景走廊SKY GALLERY，以及47樓SKY STAGE戶外景觀區，能夠360度觀賞東京城市景觀，2019年開幕以來，便成為東京市區的熱門旅遊景點，遊客絡繹不絕，管理單位甚至得實施人流管控。



“澀谷SKY”票價，網購門票較現場便宜，成人1800日圓、高中學生1400日圓、小學生900日圓、3歲至5歲500日圓。現場票價，成人2000日圓、高中學生1600日圓、小學生1000日圓、3歲至5歲600日圓。

