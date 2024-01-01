柯文哲當選機率低 袁鶴齡：掌握棄保話語權

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月1日電（記者 方敬為）台灣民眾黨2024候選人柯文哲近期在中南聲勢有起色，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，柯破除“民眾黨無陸軍”的印象，可望擴大支持票源，對藍綠而言較為緊張的是，無法確定選票游移的動向，柯文哲藉此強化其左右選情的能力，同時也掌握棄保話語權。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



昔日挺韓大將陳清茂因不滿中國國民黨大選候選人侯友宜，倒戈挺柯，遭國民黨開除黨籍。他12月23日在高雄號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”支持柯文哲，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺之後，30日加碼在台中舉辦造勢晚會，強調不動員，讓支持者自發性到場，柯文哲晚間7點到場，掀起造勢氣氛最高潮，主辦單位宣布，現場湧入4萬人。



對於柯文哲在中南部聲勢上揚的相關效應，袁鶴齡表示，柯在這一次大選裡面扮演角色非常微妙。藍白不合之後，對柯文哲來說，避免讓民眾黨泡沫化、設法維持住政黨影響力是重中之重。

