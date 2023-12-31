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朝鮮計劃明年再發射軍用偵察衛星
http://www.CRNTT.com   2023-12-31 11:06:31


　　中評社香港12月31日電／朝鮮提出明年再發射偵察衛星的目標。

　　香港電台援引朝媒報導，朝鮮勞動黨早前舉行第八屆中央委員會第九次全體會議。會議本月26日起舉行，昨天結束。領袖金正恩在會上提出明年再發射偵察衛星這個政策目標。

　　朝中社指出，會議提出2024年再發射三枚偵察衛星的任務，以大力推動太空科學技術發展。

　 

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