朝鮮計劃明年再發射軍用偵察衛星

中評社香港12月31日電／朝鮮提出明年再發射偵察衛星的目標。



香港電台援引朝媒報導，朝鮮勞動黨早前舉行第八屆中央委員會第九次全體會議。會議本月26日起舉行，昨天結束。領袖金正恩在會上提出明年再發射偵察衛星這個政策目標。



朝中社指出，會議提出2024年再發射三枚偵察衛星的任務，以大力推動太空科學技術發展。



