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金正恩稱與韓國屬敵對兩國關係
http://www.CRNTT.com   2023-12-31 11:26:44


　　中評社香港12月31日電／朝鮮領袖金正恩表示，朝鮮同韓國是敵對的兩國關係。

　　香港電台報導，朝鮮勞動黨舉行第八屆中央委員會第九次全體會議。會議本月26日起舉行，昨天結束。《朝中社》引述金正恩形容兩韓並非同一民族的關係，而是敵對的兩個國家，無人能否認當前朝鮮半島共存最為敵對的兩個國家。

　　金正恩又指出，朝鮮堅持基於一個民族、一個國家、兩個制度的統一，而韓國堅持實現體制統一，兩者對祖國統一看法截然不同。

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