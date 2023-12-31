【
大
中
小
】 【
打 印
】
金正恩稱與韓國屬敵對兩國關係
http://www.CRNTT.com
2023-12-31 11:26:44
中評社香港12月31日電／朝鮮領袖金正恩表示，朝鮮同韓國是敵對的兩國關係。
香港電台報導，朝鮮勞動黨舉行第八屆中央委員會第九次全體會議。會議本月26日起舉行，昨天結束。《朝中社》引述金正恩形容兩韓並非同一民族的關係，而是敵對的兩個國家，無人能否認當前朝鮮半島共存最為敵對的兩個國家。
金正恩又指出，朝鮮堅持基於一個民族、一個國家、兩個制度的統一，而韓國堅持實現體制統一，兩者對祖國統一看法截然不同。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
金正恩強調朝鮮“以核制核”立場
(2023-12-21 15:24:54)
日媒稱朝鮮傳媒近一個月未有報導金正恩消息
(2023-11-19 16:38:07)
金正恩訪俄看了哪些武器
(2023-09-18 07:51:49)
金正恩結束訪俄 乘坐專列離開
(2023-09-17 16:48:45)
金正恩參觀遠東聯邦大學
(2023-09-17 15:47:22)
朝中社：金正恩與普京舉行會晤
(2023-09-14 15:07:03)
朝中社：普京接受金正恩邀請訪問朝鮮
(2023-09-14 09:17:54)
金正恩晤普京 稱發展與俄關係是朝鮮優先方向
(2023-09-13 14:55:31)
普京與金正恩在俄東方航天發射場會面
(2023-09-13 14:50:59)
金正恩12日早抵達俄羅斯邊境城市哈桑
(2023-09-13 08:47:13)