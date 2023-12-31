時評：中國越發展，世界越安全

2023年10月28日，在聯合國駐南蘇丹特派團瓦烏超級營地的中國工兵營區，聯南蘇團西戰區司令哈根（中）在授勛儀式現場授予中國維和官兵聯合國“和平榮譽勛章”。 中評社北京12月31日電／據新華社報導，中央外事工作會議27日至28日在北京舉行，系統總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和寶貴經驗，深刻闡述新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命。會議在總結新時代外交工作實踐的寶貴經驗時指出，必須體現大國擔當，堅持弘揚獨立自主精神，堅持引領和平發展，堅持促進世界穩定和繁榮。



世界大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動蕩變革期。變亂交織的國際舞台上，中國始終堅持原則，站穩立場，在關乎人類前途命運和世界發展方向的重大問題上，堅守大國責任、體現大國擔當，與世界上志同道合的國家一起，共護和平、共謀和平。“中國越發展，世界越安全”，已成為國際社會越發廣泛深入的共識。



中國始終倡導和推動以和平方式解決國際爭端，為化解分歧爭端貢獻建設性力量。今年年初，在中國斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗恢復外交關係，為通過對話協商化解國家間矛盾分歧樹立了典範。中國先後發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》《中國關於解決巴以衝突的立場文件》等文件，為重建和平凝聚共識、匯聚合力。本輪巴以衝突爆發以來，中國一直同有關各方開展密集溝通，為停火止戰奔走，為和平疾呼，為緩解加沙地帶人道主義危機作出切實努力。伊朗伊斯蘭共和國通訊社資深編輯穆罕默德·禮薩·馬納菲說：“作為世界大國，中國正努力推動世界實現和平、安全與穩定，是可靠的和平支持者。”英國48家集團俱樂部副主席基思·貝內特說：“中國的外交政策受到國際社會特別是發展中國家的廣泛歡迎，為全球和平與穩定作出了重大貢獻。”



貧窮是動蕩不安的重要根源，發展是和平與安全的重要保障。中國攜手各國致力於共同發展，不斷增強維護世界和平的國際力量，持續深入推進共建“一帶一路”，通過搭建進博會、服貿會等合作平台為各國共同發展創造機遇，在二十國集團峰會、亞太經合組織領導人非正式會議等國際會議上努力推動各國聚焦發展……作為世界第二大經濟體，中國以自身發展不遺餘力地促進世界各國團結合作、互利共贏，努力讓全球發展的春風吹得更勁，讓世界各國同走和平發展道路的決心更堅、力量更強。英國政治評論員卡洛斯·馬丁內斯說，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，是全球和平發展和多極化的主導力量。