12月份中國製造業PMI為49%

中評社香港12月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會12月31日發布數據，12月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49%，比上月下降0.4個百分點。



“12月份，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業PMI比上月下降0.4個百分點，景氣水平有所回落。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。



新華社報導，生產指數保持擴張。12月份，生產指數為50.2%，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，製造業企業生產連續7個月保持擴張。



新訂單指數有所下降。12月份，新訂單指數為48.7%，比上月下降0.7個百分點，製造業市場需求偏弱。從行業看，金屬製品、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業新訂單指數均繼續位於臨界點以上，相關行業市場需求保持擴張；紡織服裝服飾、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業新訂單指數均較低，市場需求仍顯不足。



新動能繼續增長。從重點行業看，12月份，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為50.3%和50.2%，高於製造業總體水平，繼續保持擴張；消費品行業PMI為49.4%，景氣水平有所回落；高耗能行業PMI為47.4%，低於製造業總體水平1.6個百分點，景氣水平偏低。



市場預期穩定。12月份，生產經營活動預期指數為55.9%，比上月上升0.1個百分點，連續6個月位於較高景氣區間，製造業企業對市場發展信心穩定。



趙慶河表示，從全球範圍看，今年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，12月份美國和歐元區製造業PMI初值分別為48.2%和44.2%。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少叠加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。