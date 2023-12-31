美國明年軍事開支約合每戶1.2萬美元

（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，美國知名經濟學家、哥倫比亞大學可持續發展中心主任傑弗里·薩克斯日前撰文說，美國外交政策被巨額資本操控，並不服務於美國人民的利益，而是建立在腐敗之上的騙局，其對外戰爭給美國人民造成慘重損失。



澳大利亞“珍珠與刺激”網站轉載了薩克斯的文章。文章說，美國的外交政策似乎完全不理性，美國陷入一場又一場災難性戰爭。過去20年，美國每一個主要外交政策目標都以失敗告終，包括在阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞和烏克蘭等國。



文章認為，出現這種結果的原因在於美國外交政策根本不是為了美國人民的利益，而是為了華盛頓內部人士的利益，這些人為自己、下屬和家人爭取競選捐款和收入豐厚的工作。簡言之，美國的外交政策受到巨額資本操控。



文章指出，美國人民損失慘重，2000年以來的失敗戰爭已經讓他們損失約5萬億美元，相當於每戶家庭支出約4萬美元，而代價仍在繼續攀升，2024年美國軍事相關支出將達到1.5萬億美元左右，約合每戶家庭1.2萬美元。



文章說，數以千億美元的資金被白白浪費在無用的戰爭、海外軍事基地以及完全不必要並將世界引向“第三次世界大戰”的軍備擴張上。上述1.5萬億美元軍事開支是一個源源不斷給軍工複合體和華盛頓內部人士提供金錢，同時讓美國和世界陷入貧困和危險的騙局。



薩克斯表示，美國的外交政策支離破碎、腐敗和具有欺騙性，既讓政府債台高築，也將世界推向核“決戰”。美國人民的緊迫任務是徹底改變這種外交政策，和平調解和外交斡旋才是通往符合公眾利益的美國外交政策的途徑，而非軍事開支。