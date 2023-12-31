積石山6.2級地震致青海省海東市34人遇難

中評社香港12月31日電／據新華社報導，記者從青海省“12·18”地震抗震救災現場指揮部瞭解到，經全力搜救，積石山6.2級地震造成的青海省20名失聯人員已全部找到，均無生命體征。截至12月31日8時，地震已造成海東市34人遇難。