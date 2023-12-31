封關前最新民調！賴侯柯支持度皆超30%

中評社台北12月31日電／2024大選投票日只剩不到2星期，有大數據機構今（31）日發布最新民調，三組候選人的支持度由高至低依序為民進黨賴蕭配、國民黨侯康配、民眾黨柯盈配，但皆超過30%，且差距相當小。



中時新聞網報導，《榮泰創數據》今公布的民調顯示，被詢問“這次的‘總統’大選，在以下三組人選中，請問您比較支持那一組來做我們的‘總統’和‘副總統’”時，支持賴蕭配的有34.7%，挺侯康配的為31.4%，還有30.7%選擇柯盈配，另有7.7%無意見。



政黨傾向交叉分析後發現，三組候選人在各自政黨支持者中，皆獲得逾9成支持度，賴蕭配獲得民進黨選民96.3%支持、侯康配獲得國民黨選民93.5%支持、柯盈配獲得民眾黨選民91.8%支持。



而透過六都地區交叉分析發現，賴蕭配在新北市、桃園市、台南市、高雄市排名第一；侯康配在台北市領先；柯盈配則在台中市領先，值得一提的是，侯、柯兩組人馬在台北市以外五都，支持度皆處於伯仲之間。



本次調查由《榮泰創數據》執行，調查對象為全台20歲以上有投票權的民眾；抽樣方法以NCC公布各行動電信業者核配字首，加尾五碼亂數隨機抽出手機電話號碼話，調查以簡訊方式寄送網路問卷連結（問卷連結設有“唯一隨機碼”，轉發或重復填答者視為無效），訪問日期為12月26日~12月29日；有效樣本10,437份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約 ± 0.96 個百分點，加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。