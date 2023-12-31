時評：動蕩世界中，中國的三重身份更顯可貴

中美元首會晤合影廳的兩國國旗。（央視網） 中評社北京12月31日電／據央視網報導，中國已成為“更具國際影響力、創新引領力、道義感召力的負責任大國”——27日至28日在北京舉行的中央外事工作會議，作出這樣的論斷。在美國《中國政治學雜誌》副主編約瑟夫·馬奧尼看來，近些年“中國的外交政策變得更加開放、更加積極，也更加胸懷全球”。



瞭解這些論斷的得來，不妨看看2023年中國與世界的互動，會有更加直觀的感受。



世界和平的建設者



回顧2023年世界局勢，“戰爭”無疑是關鍵詞之一。



這一年，巴以局勢驟然升級，超兩萬人死亡；俄烏衝突持續，停火希望渺茫；蘇丹超過700萬人因武裝衝突失去家園；阿塞拜疆和亞美尼亞圍繞納卡歸屬發生激烈衝突；緬北戰火重燃……英國國際戰略研究所本月公布的數據顯示，2023年全球至少發生183起地區衝突，達30年來最高水平。



面對動蕩與危機，中國為停火止戰奔走斡旋。以巴以衝突為例，中方在多個場合強調解決衝突的根本出路是落實“兩國方案”。中國官員訪問中東多國。作為聯合國安理會輪值主席國，中國推動通過關於巴以問題的第2712號決議。中國還為巴勒斯坦地區提供人道主義援助。



戰亂之下，和解尤顯珍貴。3月，中沙伊三方在北京達成《北京協議》，沙特與伊朗同意恢復外交關係。隨之而來的是中東地區湧動“和解潮”——巴林與卡塔爾等國復交，敘利亞時隔12年重返阿盟，土耳其和埃及關係改善……



中東媒體借用阿拉伯諺語“求知，哪怕遠在中國”，感嘆“求和平，哪怕遠在中國”。中國用實際行動證明，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。