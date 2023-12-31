中評社北京12月31日電／網評：匯聚正能量星火，書寫強國復興篇章



來源：光明網 作者：林陽



由中央網信辦主辦的2023中國正能量網絡精品征集展播活動於12月25日正式啟動。今年，活動以“凝聚強國力量 共鑄復興偉業”為主題，圍繞貫徹落實黨的二十大精神、推進中國式現代化的生動實踐、共建“一帶一路”倡議提出十周年等年度重大主題，征集遴選2023年湧現的精品網絡正能量文字、圖片、音視頻、專題專欄和主題活動，最終選出五大類、550個網絡精品。



2023年，我們貫徹落實黨的二十大精神，堅定不移把高質量發展作為首要任務，步伐愈發篤定；2023年，是“一帶一路”從中國倡議走向國際實踐的第十個年頭，十年間，中歐班列通達歐洲25個國家的200多個城市，中國與共建國家進出口總額累計19.1萬億美元；2023年，成都大運會、杭州亞運會接連舉辦，精彩絕倫的體育盛會展現了競技實力，更彰顯了團結和友誼；2023年，一系列科學研究取得突破性成果，國產大飛機C919實現商業運營，中國天眼首次觀測到黑洞“脈搏”，“九章三號”再度刷新光量子信息技術世界紀錄……一項項振奮人心的發展成果，凝結著億萬平凡勞動者的勤勞與智慧；一個個舉世矚目的大國成就，激發出億萬中華兒女的民族自豪。



這些偉大的歷史瞬間值得銘記，2023中國正能量網絡精品征集展播活動正是一個契機。一路走來，中國正能量網絡精品征集展播活動已成功舉辦七屆，成為網絡內容建設領域具有廣泛影響力的品牌活動。經由活動，一大批網民認可、社會認同、影響廣泛的網絡正能量作品被征集展播，描繪生動鮮活的中國故事，譜寫多姿多彩的時代篇章。今年，活動更加突出精品導向，通過報送、遴選、展播層層嚴格選拔，必將讓更多的精品力作脫穎而出，全面呈現我國波瀾壯闊的發展圖景，彰顯奮進昂揚的壯志豪情。