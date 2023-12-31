中評社北京12月31日電／網評：讓網絡正能量產生大流量



來源：光明網 作者：劉一帆



近日，由中央網信辦主辦的2023中國正能量網絡精品征集展播活動正式啟動。今年的活動以“凝聚強國力量 共鑄復興偉業”為主題，將征集遴選展播一批網民認可、社會認同、影響廣泛的網絡正能量精品，以澎湃激昂的正能量激勵億萬網民共同書寫強國建設、民族復興的新華章。



數字時代，網絡將人與人緊緊地聯結在一起，也對社會生活產生著空前的影響力。在這個“人人都有麥克風”“處處都是直播間”的時代，如何於千變萬化的傳播格局和輿論生態中自處，是所有媒體都必須面對的命題。



“正能量”與“大流量”並不矛盾。人們對真善美的追求從沒有消失，更不會改變，這種本能的追求，就是“正能量”與“大流量”的重叠之處。2023中國正能量網絡精品征集展播活動正是捕捉流量場上諸多“不確定”中的“確定”。通過一部部文字、圖片、音視頻作品，借助一個個專題專欄和主題活動，讓積極向上的價值觀得到廣泛傳播，讓“正能量”與“大流量”同頻共振，互相成就。



好內容是作品的生命力，也是產生“大流量”的必要前提。2023中國正能量網絡精品征集展播活動，將圍繞貫徹落實黨的二十大精神、推進中國式現代化的生動實踐、共建“一帶一路”倡議提出十周年、杭州亞運會和成都大運會等年度重大主題，通過或宏大或細膩的筆觸，記錄欣欣向榮的中國，寫下平凡人的奮鬥拼搏。千帆過盡，網絡空間裡的熱點最終都會淡出人們視野，而那些高質量的作品卻能夠留下持久而深遠的印記，在更長的時間維度和更廣的空間維度上成為支持人們前行的動力。



乘風而起，順勢而動，“突出新媒體特色”是本次活動的亮點。今年的活動首次把“網味”“網感”作為精品遴選的重要標準，要求具有鮮明網絡特點，更加突出新技術、新手段、新載體賦能，鼓勵更多沉浸式、交互式、體驗式的新媒體作品參評。這也傳遞出一個重要信號：流量不是“洪水猛獸”，正能量的表達也並不必須嚴肅刻板。相反，那些貼近網友生活，有創意、有新意的佳作，更能夠吸引網友自發參與討論和傳播，從而讓主流價值觀的正面影響力最大程度發揮作用。