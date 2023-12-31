落實元首共識，推動中美關係可持續發展

習近平同美國總統拜登舉行中美元首會晤 中評社北京12月31日電／據人民日報報導，雙方要不折不扣落實中美元首舊金山會晤達成的共識，本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，推動兩國關係健康、穩定、可持續發展



1978年12月，中美同時發表建交公報，宣布自1979年1月1日起互相承認並建立外交關係。再過兩天，中美將迎來建交45周年紀念日。在這個承前啟後的重要時間節點，端起歷史的望遠鏡，從中美關係幾十年風雨歷程中尋找啟示和指引，對於改善和發展中美關係具有重要意義。



上世紀70年代，中美兩國領導人從兩國和兩國人民的根本利益出發，以長遠的戰略眼光、非凡的政治智慧，一舉打破導致中美兩國相互隔絕的堅冰，隨後又經過不懈努力，實現了中美關係正常化，掀開了兩國關係發展新的歷史篇章。幾十年來，中美關係歷經風雨，取得了歷史性發展，為兩國人民帶來了巨大利益，也為世界和平、穩定、繁榮作出了重要貢獻。歷史充分證明，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。合則兩利，鬥則俱傷，這是中美打交道一條顛撲不破的真理。



相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是從半個世紀來中美關係發展提煉的重要經驗，也是歷史上大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。一個多月前，習近平主席同拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，探討新時期中美正確相處之道，開辟面向未來的“舊金山願景”。習近平主席高屋建瓴地指出，中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。這“五個共同”為中美關係穩定發展澆築起五根支柱。中美元首舊金山會晤鞏固了中美關係止跌企穩勢頭，為變亂交織的世界注入了難得的確定性穩定性，受到兩國和國際社會普遍歡迎。



近年來，中美關係遭遇嚴重困難，根源在於美方一些人看待中國、看待中美關係時存在嚴重認知錯誤。中美是歷史文化、社會制度、發展道路不同的兩個大國，出現分歧很正常，但不能讓分歧成為橫亘在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法架起相向而行的橋梁。雙方要瞭解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。