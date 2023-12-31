2023，香港經濟增強新動能注入新活力

12月7日，與會嘉賓在“未來投資倡議”PRIORITY峰會上進行探討。 中評社北京12月31日電／據新華社報導，2023年，走出疫情，香港迎來整體性復甦。



在一系列政策助推下，香港旅遊業和私人消費逐步恢復；大力吸引企業和人才，香港“超級聯繫人”角色重要性更加彰顯，競爭力不斷提升；加速經濟轉型布局，大力發展創新科技，為經濟可持續增長奠定基礎……



2023年，香港保持獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，為經濟發展注入新活力。



提升城市吸引力 帶動經濟穩步回升



“再一次踏上這座城市，還是那熟悉的大海與繁華的街道，終於又能到香港來度假了。”與香港闊別3年的北京遊客葉青沐浴著尖沙咀海濱的陽光，看著維多利亞港的美景很是感慨。她計劃在香港好好游玩幾天，見見老朋友，吃吃她記憶中的那些港式美食。



香港特區政府經濟顧問梁永勝表示，訪港旅遊業和私人消費仍是經濟增長主要動力。香港經濟持續恢復，第三季度GDP增長為4.1%。



為更好吸引遊客來港旅遊，2023年初香港特區政府公布了多項措施，包括向旅客派發50萬張免費機票及超過100萬份“香港有禮”消費優惠券。



特區政府統計處12月發布的統計數據顯示，今年第三季度訪港旅客接近1044萬人次，恢復至2017年和2018年同期的約七成，前11個月訪港旅客約有3007萬人次。



借著旅遊經濟的東風，特區政府出台了一系列刺激香港經濟增長、支援營商的措施。其中，內容涵蓋娛樂、藝術、文化、消費等主題的“香港夜繽紛”活動成績亮眼。