低碳生活推動綠色發展

（來源：新華社） 中評社北京12月31日電／據人民日報報導，前不久，在四川省成都市金牛區的天府人文藝術圖書館，一場低碳閱讀主題活動吸引了不少市民積極參加。活動由成都“碳惠天府”綠色公益平台舉辦，旨在引導公眾尤其是青少年兒童瞭解並實踐低碳生活，共同推動綠色發展。



“今天又新增6個積分，再有70多分，我就可以兌換熊貓基地的門票了。”市民吳韋星說，通過“碳惠天府”小程序累積“碳積分”，為她的低碳出行增添了更多樂趣。



成都倡導的綠色低碳場景無處不在——乘公交車、騎共享單車、步行、環保隨手拍……成都打造“碳惠天府”平台，以多種多樣的活動和獎勵，調動群眾踐行綠色低碳生活方式的積極性。目前，該平台用戶數已超220萬人。



在成都，綠色低碳的理念不僅融入市民生活，而且激發出相關產業的發展活力。今年以來，成都已新增新能源汽車17萬輛，新建充電樁3.9萬個。按照規劃，成都將於2025年實現全市新能源汽車保有量80萬輛、公共領域電動化率80%。



近日，在郫都區的一家新能源汽車創新生產中心裡，員工正加班加點抓生產，一派火熱景象。



“我們是一家專注於新能源專用車底盤設計、電氣系統集成及整車控制、智能網聯信息技術的高新技術企業，今年的訂單非常多。”該企業副總經理曾理波說，企業近期要向位於宜賓的一家車企交付價值1000多萬元的純電動勾臂車訂單，現在所有員工正在全力以赴地保障產品的生產交付。



近年來，成都立足“雙碳”產業新賽道，出台若干政策措施支持綠色低碳重點產業發展，除了新能源汽車，還大力發展光伏、鋰電、節能環保產業。今年，成都有望完成綠色低碳產業項目投資250億元，綠色低碳產業產值有望超過2600億元。