賴清德“中華民國災難說”惹議　侯友宜怒轟

中評社台北12月31日電／2024大選辯論會昨日落幕，期間民進黨候選人賴清德稱，“把‘中華民國’當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？”後他稱是失言，並修改相關說法，引發外界熱議。對此，國民黨“總統”候選人侯友宜認為，賴清德把內心話說了出來，他就是想制憲、推動“台獨”，“這叫失言嗎？”



《中國時報》執行副總編輯周慧如昨在辯論會上問三名“總統”候選人，是否認同“中華民國憲法”，以及兩岸定位的相關增修條文？侯友宜與民眾黨“總統”候選人柯文哲皆表示認同，賴清德則未正面回應，稱談“憲法”要優先談人權保障，還說“把‘中華民國’當成兩岸護國神山，到底是要促進和平，還是給台灣帶來災難？”事後他坦承口誤，稱自己原是要說“把‘中華民國憲法’當兩岸護國神山。”



中時新聞網報導，侯友宜今出席彰化婦女後援會成立大會致詞時砲轟，身為“副總統”，並參選“中華民國總統”，賴清德在先前的政見會上說了“中華民國”是神話，昨日的辯論會上又稱“中華民國”是災難，“他到底在說什麼？第一次說是失言，但連續講兩次，就是你內心的話。”



在侯友宜看來，賴清德否定了《“憲法”》和孕育他、顧著台灣的“中華民國”，且多次講了相同的話，說明其內心就是要正名制憲、創造“台灣共和國”，但推動“台獨”，戰爭一定會開打。最後，侯友宜質問，連美國都不支持“台獨”，賴清德卻連續說支持，“這叫失言嗎？”