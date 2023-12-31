最新民調：辯論會後侯康與賴蕭差距再縮小

中評社台北12月31日電／2024“總統”候選人電視辯論會於昨（30）日結束後，有網路媒體於今日公布會後最新民調，民進黨賴蕭配支持度雖仍居於第一，但僅領先第二名的國民黨侯康配2個百分點。



《ETtoday民調雲》今公布“總統”辯論會後的民調，支持度由高至低依序為賴蕭配35.4%、侯康配33.4%、民眾黨柯盈配22.1%。



和上次的調查相比，賴蕭配支持度減少1.2個百分點、侯康配掉了0.4個百分點、柯盈配則少了0.1個百分點；而賴蕭配和侯康配的差距，由上次的2.8個百分點，縮小為2個百分點。



此次民調為《ETtoday民調雲》於12月30日下午7時至31日上午8時，針對20歲以上民眾進行“2024總統選情調查”，以“手機簡訊”方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1295份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。