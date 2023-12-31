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威尼斯將推新規 限制旅遊團不超25人
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2023-12-31 16:31:25
中評社香港12月31日電／意大利“水都”威尼斯周六宣布將對旅遊團規模實施新限制。
星島日報報導，威尼斯市政府發聲明表示，從明年6月起，旅遊團人數將限制在25人以內，大約是旅遊巴載客量的一半，並將禁止使用“可能造成混亂”的擴音器。
上述舉措主要目的是減輕大眾旅遊對這座著名運河城市的壓力。負責安全的城市官員佩謝表示，這些政策旨在“改善”旅遊團在威尼斯歷史中心和遊客密集的穆拉諾島、布拉諾島和托爾切洛島的流動。
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