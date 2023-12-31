國泰證實上周四客機被擅闖　乘客須暫離機艙

中評社香港12月31日電／國泰航空證實，上星期四從日本成田機場飛往香港的編號CX521客機，發生未經許可擅自登機事件，地勤人員發現後立即報告，並尋求協助，當地警方將肇事者帶離航機扣查，機長亦按照標準運作程序，進行全面保安檢查，期間所有乘客要暫時離開機艙，航班最終在同日晚上10時許安全抵達香港。



香港電台報導，國泰航空強調，乘客和機組人員的安全是首要考慮，就航班延誤及事件造成的不便向乘客致歉。