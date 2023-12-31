【
大
中
小
】 【
打 印
】
國泰證實上周四客機被擅闖 乘客須暫離機艙
http://www.CRNTT.com
2023-12-31 17:00:25
中評社香港12月31日電／國泰航空證實，上星期四從日本成田機場飛往香港的編號CX521客機，發生未經許可擅自登機事件，地勤人員發現後立即報告，並尋求協助，當地警方將肇事者帶離航機扣查，機長亦按照標準運作程序，進行全面保安檢查，期間所有乘客要暫時離開機艙，航班最終在同日晚上10時許安全抵達香港。
香港電台報導，國泰航空強調，乘客和機組人員的安全是首要考慮，就航班延誤及事件造成的不便向乘客致歉。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國泰延長暫停來往特拉維夫航班至3月28日
(2023-12-05 16:56:38)
國泰今往馬德里航班因系統異常折返 安全降落
(2023-10-29 14:25:59)
國泰：取消今年往返香港及特拉維夫所有航班
(2023-10-22 17:01:04)
國泰：旅客過境香港進出內地需求強勁
(2023-08-09 15:46:34)
國泰航空預計2022年虧損額超預期
(2023-01-24 17:02:44)
日本限飛 國泰香港快運下月取消101航班
(2023-01-18 17:17:47)
國泰冀未來18至24個月招逾4千名員工
(2022-08-10 15:54:01)
國泰停運港龍 多間合作公司恐大裁員
(2020-10-23 10:54:54)
國泰航空重組計劃主要內容
(2020-10-22 10:05:09)
商務艙標錯賣675美元 國泰航空認賠送大禮
(2019-01-03 17:11:36)