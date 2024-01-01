戚嘉林：從辯論會看侯賴對決的和戰抉擇

戚嘉林（資料照） 中評社台北1月1日（作者 戚嘉林)值此全球百年未有之變局，中美百年未有之對峙，台海百年未有之戰危，台灣這次大選，是戰爭與和平的抉擇，牽動兩岸未來十年的命運，故島內媒體每日大幅密集報導。在離投票僅有兩星期前的12月30日候選人辯論會，特別引發各界關注。



當下兩岸形勢逼人，三黨候選人的政見和五位媒體代表的提問，也都聚焦兩岸問題。整體而言，三人都深入的表述了自己的政見，選民可從中窺見各自內心的真實理念，其中最能顯現本性的莫過於柯文哲。柯君在申論、媒體代表提問、交叉詰問及結論時，終於顯露出其真實的一面。



辯論會中柯文哲表示，以前所說的所謂“兩岸一家親”，只是先跟對方表達他的善意，並以“我什麼時候說過接受九二共識”一語強烈表明他的政治立場。此外，柯文哲心中似全無多年來大陸對台灣ECFA及常年頒布各項對台優惠政策善意的感念之情，反而稱“中國的確是台灣目前的威脅”，並加碼揚言稱“台灣跟中國可合作就合作、該競爭就競爭，必須對抗還是要對抗”。中國不是《兩岸關係條例》下的中國大陸，而是形同美國、日本的外國。柯文哲甚至稱，軍事洩密案的判刑平均一年半刑責太輕，應加重洩露“國家機密”的刑罰。難怪賴清德現場聽了也表示，柯文哲發表的“外交與國防”等政見，都未超過蔡英文的範圍。



至於賴清德和侯友宜的政見，基本仍保持各自的一貫立場。賴清德說得很清楚，“台獨”就是主張台灣的主權獨立，就是“‘中華民國’跟中華人民共和國互不隸屬”。只是，此一論述盲點，日據時期，1911年成立的“中華民國”直至1945年8月15日抗戰勝利前，與日本據台殖民政府也是互不隸屬，但是日本戰敗國際格局改變，台灣就回歸祖國兩岸統一。



關於侯友宜的兩岸政策，則是吾道一以貫之，立足於“中華民國憲法”，辯論中除了主張在“中華民國憲法”下的“九二共識”外，苦口婆心的兩岸即將瀕臨戰爭的現狀，頻頻示警，主張兩岸要交流對話。



這次大選政見發表會和辯論會有一大以往所無的特點，那就是首次三位候選人都是本省人，這是歷史時間長河的結果，是選戰中第一次没有候選人指天發誓燒成了灰也是台灣人，也要埋骨台灣，以證明自己的血統的政治正確。

