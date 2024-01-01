快評：選舉決戰階段　柯文哲的取態至關重要

中評社快評/針對近期柯文哲成功在高雄、台中舉辦兩場造勢活動，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問時表示，柯破除“民眾黨無陸軍”的印象，可望擴大支持票源，對藍綠而言較為緊張的是，無法確定選票游移的動向，柯文哲藉此強化其左右選情的能力，同時也掌握棄保話語權。



袁鶴齡指出，從民調數據來看，可以確定柯要當選的機會幾乎是沒有了，柯的目標很清楚，就是要增加不分區的“立委”席次。因此柯仍積極的努力拉抬自我聲勢。柯在無後顧之憂的情況下，可以左邊打綠、右邊攻藍，持續走藍、綠以外的路線，凝聚白營支持者，並繼續吸納中間選民認同，而藍綠都不敢猛攻柯。



的確如此，“三腳督”的選舉結構不變，但已分出層次，藍綠態勢接近，處於膠著或差距極小的狀態；柯文哲當選的機會較小，但也正因為如此，柯的壓力反而小了，角色卻更重要了，影響選情的能力有增無減。



因此，柯在選舉最後階段的取態備受各方關注：是繼續衝刺、盡力鞏固或拉台支持度，還是以某種方式釋出“總統”票和政黨票不同的取態？或者讓支持者自然棄保？不管柯以何種方式呈現，都可能影響選舉結果。



不過，雖然在三組候選人中，柯文哲的壓力最小，選戰策略也從容自然，但如果最後的選舉結果，國民黨候選人僅以些微票數落敗，可能也會面臨占六成左右期待“下架民進黨”或政黨輪替的非綠選民的壓力。

