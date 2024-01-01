“出入融合”助推高水平對外開放

外貿作為拉動經濟增長的“三駕馬車”之一，對於穩經濟、穩預期、促發展有著重要作用。要進一步擴大高水平對外開放，積極打造“投資中國”品牌，鞏固外貿穩中向好態勢。 中評社北京1月1日電／商務部最新數據顯示，今年1月份至11月份全國新設立外商投資企業48078家，同比增長36.2%；實際使用外資金額10403.3億元，同比下降10.0%。這反映出全球貿易出口走弱背景下，中國外貿承受著一定壓力。與此同時，今年前10個月，中國貨物貿易進出口總值34.32萬億元，同比增速由前三季度微降0.2%轉為增長0.03%，中國外貿表現出穩定和韌性。



經濟日報發表商務部國際貿易經濟合作研究院研究生院院長、研究員段紅梅文章表示，外貿作為拉動經濟增長的“三駕馬車”之一，對於穩經濟、穩預期、促發展有著重要作用。基於此，要進一步擴大高水平對外開放，積極打造“投資中國”品牌，鞏固外貿穩中向好態勢。



文章提出，穩住基本盤培育新動能，助推出口貿易型高水平對外開放。近年來，全球經濟格局歷經深刻變革，影響了外貿外資的基本盤。中國需要加強國際貿易夥伴關係的建設，積極參與國際多邊貿易體系，加強與主要貿易夥伴的雙邊關係；推動貿易方式創新和多元化，優化傳統跨境貿易供應鏈管理和貿易流程；強化對外貿風險的管理，建立更加完善的外貿風險預警和應對機制，協同發力。要將培育外貿新動能作為出口貿易型高水平開放的首要任務，加快推動新能源汽車、高端製造業、生物科技等戰略性新興產業的外貿發展，並積極利用數字技術優化貿易流程，大力推動數字貿易發展以降低交易成本，不斷加強綠色貿易和低碳發展，積極推動對外貿易的新能源汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增速提質。



以競爭促改革，凝聚市場准入型高水平對外開放。應深化服務業領域自身改革，保障市場准入型高水平對外開放。以電信和醫療領域為例，政府可通過降低外資准入門檻、放寬市場准入限制等措施，為相關企業提供更多市場機會。加強行業監管和標準制定，通過制定明確的行業標準、加強市場監管、確保公平競爭和消費者權益保護等措施，確保行業監管體系的完善和有效執行，保障開放後行業與市場內生出良性的“鮎魚效應”。



參與國際高標準數字經貿規則建設，引領國際規則型高水平對外開放。面對貿易保護主義的蔓延，中國堅定選擇持續擴大開放，先後於2021年9月份和11月份正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，並積極推進相關進程，引領國際規則型高水平開放。在貿易保護主義盛行的當下，命運共同體、正確義利觀以及開放包容、互惠共享的國際發展觀與數字經濟時代下政府效益最大化、企業收益最大化等多方關切不謀而合。



深化自貿區(自貿港)改革，打造制度集成型高水平對外開放。歷經40餘年風雨兼程，中國的改革開放邁入新階段，改革已進入攻堅期與深水區。如何啃硬骨頭、涉險灘？加強自上而下的頂層設計、推動制度集成創新至關重要。制度集成創新將通過構建不同且優於其他地區的創新型體制機制，以提升效率促使社會效益產生總量層面的增加，創造增量效益。而在實踐層面，則要始終堅持制度集成創新接續發展對內改革，通過自貿區(自貿港)改革建設國際化一流營商環境高地。



完善多角度融合的金字塔式行動倡議體系，落實行動共贏型高水平對外開放。共贏方能凝聚共識，要通過“一帶一路”、重大標誌性工程和“小而美”民生項目，完善融合國際貿易、國際工程與國際發展合作多領域的金字塔式行動倡議體系。將重大標誌性工程作為中國與共建“一帶一路”國家增進技術交流合作的關鍵一招，同時，側重於改善當地民眾生活質量的“小而美”民生項目，作為國際發展合作的有效補充，切實提高民眾的生活水平，促進社會穩定和持續發展。



文章指出，不同模式之間的相互配合聯動，將共同構成新時代中國高水平對外開放的有機整體。在國內，貿易與相關機制的穩定開放，將逐漸滋潤人員與外資的持續注入，灌溉出內外貿一體化的中國經濟高質量發展圖景。在國際上，中國對外開放形成的貿易流動與規則，將匯聚於多角度融合的金字塔式行動倡議體系，在國際貿易、國際工程與國際發展合作等全球治理領域持續發出中國聲音。







