人工智能引領科技創新 助推產業結構升級

中評社北京1月1日電／黨的二十大報告指出，推動戰略性新興產業融合集群發展，構建人工智能等一批新的增長引擎，加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。人工智能是國家戰略的重要組成部分，是未來國際競爭的焦點和經濟發展的新引擎。以機器學習、自然語言處理和深度學習為三大核心技術的人工智能正以前所未有的速度影響和滲透到各行各業，不斷推動製造業、交通運輸業、醫療健康業、金融業、教育業等領域的重大變革與產業升級。



人工智能引領科技革命 加速深化人工智能產業鏈



經濟參考報發表澳洲國立大學商業與經濟學院趙飛揚、河南財經政法大學會計學院周琳文章表示，近年來，人工智能迅速發展，作為引領新一代科技革命和產業變革的戰略性技術，其具有跨界融合、人機協同、群智開放等新特徵，深刻影響了社會生活，改變著世界。人工智能通過物聯網、雲計算等數字技術，不僅能夠降低信息成本、緩解信息不對稱等難題，還能有效提高各個產業的生產效率，而且為產業創新提供新動力，使中國產業結構得到進一步升級與優化。



從人工智能產業鏈本身來講，主要包括基礎支撐層、軟件算法層和行業應用層。中國人工智能產業發展時間仍然較短，處於初期發展階段，中國的政策關注和應用程度有所差異。由於應用市場廣闊，且企業集中在應用層，因此優先進行行業應用層的研究與推廣可以快速擴大產業規模。但是，產業鏈基礎支撐層和軟件算法層作為該產業鏈上游至關重要的底層技術支撐環節，需要布局基礎核心技術項目重點，建設相關重大工程，為人工智能技術研發明確發展方向。



人工智能賦能產業升級 培育高端高效智能經濟



文章指出，中國經濟發展正處於轉型升級的關鍵期，供給側結構性改革任務艱巨，人工智能作為新一輪產業變革的核心驅動力，將重構生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節，形成從宏觀到微觀各領域的智能化新需求，催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式，引發經濟結構重大變革，因此必須加快人工智能深度應用，為中國經濟發展注入新動能，釋放新活力。



一是大力發展人工智能新興產業。人工智能關鍵技術的發展和轉化應用，促進技術集成與商業模式創新，推動重點領域智能產品創新，當前亟需培育人工智能新興業態，布局產業鏈高端，打造具有國際競爭力的人工智能產業集群。例如，智能軟硬件、智能機器人、智能運載工具、虛擬現實與增強現實，智能終端、物聯網基礎器件等。



人工智能的發展也催生了一批新興產業，如無人駕駛汽車、智能家居、虛擬現實等。這些新興產業不僅為經濟發展注入了新動力，也為就業市場帶來了新機遇。同時，新興產業的發展也對傳統產業提出了新的要求，促使其加快創新和轉型。



二是加快推進傳統產業轉型升級。人工智能的應用使得傳統產業面臨著智能化升級的壓力，傳統產業需要重新思考自身的定位和發展方向。圍繞製造強國重大需求，推廣應用智能製造和智能工廠。鼓勵大型互聯網企業建設雲製造平台和服務平台，面向製造企業在線提供關鍵工業軟件和模型庫，開展製造能力外包服務。通過運用人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等新興技術，建立產品模型、盈利預測模型等，實現生產流程、時間約束、成本控制、安全維護等方面的優化，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。



三是推動人工智能與各行業融合創新。除了製造業，人工智能與農業、物流、金融、商務、家居等重點行業和領域要大力開展應用試點，探索推動人工智能規模化應用，全面提升產業發展智能化水平。



四是重構智能產業鏈和創新鏈。人工智能的應用使得產業鏈發生了重構和深度調整，產業結構優化轉型。傳統的產業鏈由多個環節組成，每個環節都有自己的專業能力和資源。而人工智能的應用打破了這種分工模式，通過整合各個環節的資源和技術，形成了更加靈活和高效的產業鏈。



科學制定人工智能產業政策 為產業結構升級保駕護航



文章認為，近年來，國家在宏觀層面陸續出台多項人工智能政策，鼓勵人工智能行業創新發展。未來應繼續在以下方面加大支持力度，促進人工智能產業加速發展。



一是打造人工智能科技創新高地。鼓勵具備優勢專長和發展潛力的地方集聚高端要素、高端企業、高端人才，打造人工智能產業集群和創新高地。開展人工智能創新應用試點示範，建設國家或地方人工智能產業園、眾創基地、專業型及復合型人才培養基地等。同時，在科技創新高地積極探索體制機制、政策法規等方面的重大改革，推動人工智能成果轉化，實現重大產品集成創新和示範應用的寶貴經驗，引領帶動智能經濟和智能社會發展。



二是加快培育具有重大引領作用的人工智能產業。重大引領帶頭作用的人工智能與各產業領域的深度融合，能夠真正形成數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。數據和知識逐漸成為經濟增長的第一要素，人機協同成為主流生產和服務方式，跨界融合成為重要的經濟模式，共創分享成為經濟生活基本特徵，個性化需求與定制成為消費趨勢，生產率實現大幅提升，有力支撐實體經濟發展，全面提升經濟發展效率效益。



三是培育人工智能產業領軍企業。國家需要在製造業、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業和領域打造產業升級的領軍企業和品牌；要大力發展無人機、語音識別、圖像識別等優勢產業，以及智能機器人、智能汽車、可穿戴設備等新興領域，加快培育一批龍頭企業。同時，支持人工智能企業加快專利布局，牽頭或參與國際標準制定。



四是尊重人工智能技術發展應用規律，精準有效施策。應有針對性地研發人工智能產品、不斷實時調整人工智能在具體產業中的應用方式、應用模式與運行機制，以克服傳統生產要素、生產模式所受到的資源約束與生產力邊際遞減的痛點。研究表明，人工智能對產業結構升級的影響可能存在先抑制後促進的“U”型關係。這是由人工智能在產業應用初期可能存在的兼容性較弱導致的抑制影響，應用到人工智能與產業結構升級的目標、需求、應用逐步協同的階段，人工智能會正向促進產業結構升級。各級政府在制定人工智能相關產業發展政策時不能一蹴而就，需要尊重科學的發展規律，因時而異，因地而異，動態精準施策，從而提高人工智能對產業結構升級的促進效應。





