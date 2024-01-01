侯批賴否定“中華民國”　想要“正名制憲”

國民黨大選候選人侯友宜到彰化，與藍營選將之一謝耀聰合體爭取支持。(照:謝耀聰臉書) 中評社台北1月1日電／民進黨2024大選候選人賴清德12月30日在辯論會上說“中華民國”是災難，後改口說是口誤，中國國民黨大選候選人侯友宜昨痛批賴現在選“中華民國”的“總統”，竟先把自己國家當神話，如此鄙視、否定“中華民國”，內心根本是要“正名制憲”。前台北市長郝龍斌更說，讓這樣的人當選才是“中華民國”的災難。



根據《中時新聞網》侯友宜昨在彰化跑行程，對於賴清德辯論會上的回應，他先問賴清德：“你是在說什麼”，侯說，“中華民國”把台灣“顧牢牢”，“中華民國”是我們的國、台灣是我們的家，國家和家是緊緊黏在一起的”；賴清德受台灣這塊土地孕育保護，身為“中華民國”“副總統”竟否定“中華民國”，而且連說2次，就是說出內心話。



侯友宜表示，他本以為賴是口誤，但賴連說2次，表示內心就是要“正名制憲”，創造“台灣共和國”，如果賴清德到時候推動“台獨”，會不會戰起來，“一定會嘛！”何況連美國也擔心兩岸開戰，所以不支持“台獨”，賴清德還連說2次，這叫失言嗎？



侯強調，賴清德身為現任“副總統”，卻看不起自己國家。為了守護國家、讓人民能夠平安，千萬不能再讓民進黨繼續執政，而自己絕對會堅守信念，顧好“中華民國”、顧好台澎金馬這塊土地。

