朱立倫批賴就是“台獨”　蔣經國不會接受

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 眾人高喊侯友宜當選、國民黨勝利。（中評社 楊騰凱攝） 大批支持者出席升旗典禮。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今日表示，民進黨賴清德心底就是“台獨”萬歲要消滅“中華民國”，國民黨從頭到尾堅守民主自由，反對“台獨”，反對一國兩制，這也是蔣經國的堅持，搞“台獨”不是蔣經國路線，蔣經國不會接受把“中華民國”當災難、神話的人來領導。



中國國民黨今日在中央黨部舉行元旦升旗典禮，包括朱立倫、國民黨2024候選人侯友宜、台北市長蔣萬安等三大要角都到場，現在聚集約150名支持者一同參與。



朱立倫會後接受媒體聯訪。



民進黨賴清德日前打出蔣經國牌，26日在政見會上說，蔣經國走的是“落地生根”路線，並批國民黨不思如何落實蔣經國路線。不過賴清德又在30日上的辯論會上聲稱，“若把‘中華民國’當成是兩岸的‘護國神山’，到底是要促進和平，還是要給兩岸帶來災難？”

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朱立倫表示，相信蔣經國是我們國民黨的前主席，也是我們“中華民國”的故“總統”、前“總統”，他的精神就是國民黨的精神，他的主張，就是國民黨的主張，所以我們都一直堅守經國先生的路線。而今天任何認同經國先生路線的我們都贊成，但是搞“台獨”的，或者是破壞“中華民國”的，絕對不是經國先生的路線，如果把“中華民國”當作災難，把“中華民國”當作神話，我相信經國先生也絕對不會接受這樣的人來領導“中華民國”。



朱立倫指出，國民黨從頭到尾是堅定的捍衛“中華民國”，永遠是堅守三民主義的路線，堅守民主自由，也是經國先生的主要立場，反對“台獨”，反對一國兩制，反對專制獨裁，這個是我們國民黨長期以來的路線，也是經國先生的堅持。



朱立倫表示，賴清德從心底就是“台獨”萬歲，心裡就是要消滅“中華民國”，不認同“中華民國”，我相信他一生的職志就是要毀掉“中華民國”，改為台灣共和國，賴清德請你明白講出來，任何一個“中華民國”的人民或“中華民國”的領導者之一，竟然會說“中華民國”是神話，然後再說口誤，然後說“中華民國”是災難，然後再說口誤，毀掉“中華民國”或者是消滅“中華民國”，不是你賴清德一生的職志嗎？＜nextpage＞＜nextpage＞