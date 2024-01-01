劉德音退休傳遞什訊息　台積電美國廠將轉彎？

2023年12月19日，台積電宣布董事長劉德音將於今年股東大會後退休，且不參加下一屆董事提名。(中評社 資料照) 中評社台北1月1日電／台積電宣布董事長劉德音退休，被認為似在傳達一個重要的訊息，表達公司要改變美國廠投資策略的決心；此外，隨著第二代平行雙首長接班布局被打亂後，未來魏哲家交棒計劃如何進行，也成為大家最關注的焦點。



台積電日前宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於2024年股東大會後退休，現任總裁、副董事長魏哲家則被推薦為下屆董事長。這個令人意外的宣布，不僅透露台積電美國投資案或許將有全新布局，也牽動接下來的交棒與接班計劃。



根據《今周刊》報導，台積電董事長劉德音突然提前退休，根據業界人士推斷，主要是美國亞歷桑那廠進度不順利，4奈米量產時間從2024年延後到2025年，此外當地工會又槓上台積電，美國晶片法案補助款迄今也沒有下文，這一連串的紛擾與延宕，才讓台積電董事長位置，出現急轉直下的轉變。



據瞭解，在美方壓力下，台積電美國廠是所有赴美國投資腳步走得最快的半導體公司，事實上，同樣宣布投資美國德州的韓國三星電子，在美國政府沒有宣布補助金額前，蓋廠動作一直都很謹慎，但台積電不只如火如荼加速進行，甚至還大幅度加碼投資。



2022年底，美國總統拜登出席台積電美國廠裝機典禮時，台積電當時就宣布，美國廠投資額從最初的120億美元加碼至4百億美元，並將原本規畫的2024年量產5奈米計劃升級至四奈米，至於2026年則進入3奈米量產。



此外，2023年9月，又傳出美方再要求台積電美國廠加碼增設先進封裝廠，理由是如果晶片還要運回亞洲封裝，那就失去在亞歷桑那廠生產的意義。不過，這些要求似乎已讓台積電陷入進退兩難，也開始對美國投資案出現重新評估的考量。

