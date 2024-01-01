寄生“中華民國”　“台獨”金孫賴清德不演了

民進黨2024候選人賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月1日電／台媒《中國時報》分析，距離選舉投票不到2周，“台獨”金孫終究還是把內心的“台獨”想法坦露出來。只是，民進黨2024候選人賴清德的“中華民國憲法災難說”，對於一個正在參選“中華民國總統”、未來若當選就要對“憲法”宣誓就職的候選人，他公開在全民面前“辱憲”，究竟是在選哪一國的“總統”？他是想抱著“台獨”之心，賴皮寄生在“中華民國”政府，才決定不演了嗎？



報導指出，為讓中間選民安心、讓美國放心，賴清德此次參選以來，對於敏感的兩岸問題，一律以“延續蔡英文路線”回應，細節不多說明。然而，經歷3次政見發表、辯論會後，內心藏起來的“台獨”想法終究還是忍不住說出來。不僅提出“中華民國憲法”災難說，還把蔡英文的“互不隸屬說”給直接表白成“台獨”。



報導陳述，賴清德2019年參加獨派大老辜寬敏“台灣制憲基金會”成立大會時，就把他內心想法給表達清楚。他認為現在的“憲法”是為中國制定，並非為台灣量身訂做，有著大中國思想，“憲法”也影響台灣團結和進步；這說法與其近期言論相呼應，在賴的“憲法”認知中，衹有增修條文是“憲法”，此前的都不算，都是中國的。



報導表示，倘若賴當選“總統”，宣誓就職時，他難道要對“憲法”分割承認嗎？一個新“總統”對“國家”根本大法的“憲法”只承認一部分，簡直荒謬至極。就跟他對萬里老家態度一樣，錯的都不是自己，還可以反過來說法律有問題，推給歷史共業，有夠“賴皮”。



報導質疑，賴清德對“中華民國憲法”選擇性承認，對“中華民國”的認同也極其薄弱，已經喪失擔任“中華民國總統”的資格，所以讓人好奇他在選哪個“國家”的“總統”？過去“副總統”3年半又是享有哪個“國家”副“元首”的待遇？



報導認為，選舉最後關頭，賴清德連番言論，或是為了穩固基本盤、拉攏獨派人士。但“台獨”言論勢必嚇走許多中間選民，賴若堅持“台獨”路線，就應該繼續推動他夢想中的“台獨”大業，看是要革命還是法理“台獨”，搞正名制憲，而不該繼續躲藏在“中華民國”政府之下領薪水，寄生“中華民國”。