最新民調侯康緊咬賴蕭！郭正亮：勝率高很多

郭正亮。(中評社 資料照) 中評社台北1月1日電／根據《ETtoday民調雲》12月31日公布的最新2024大選民調，民進黨“賴蕭配”35.4%；中國國民黨“侯康配”33.4%；台灣民眾黨“柯盈配”22.1%。對此，前“立委”郭正亮31日就表示，“北部跟中部照理講國民黨應該有優勢，因為北部跟中部如果都贏，百分之1000一定贏的，北北基桃人口就有1100萬，將近人口一半，事實上如果北台灣有明顯拉開5%以上，勝率會高非常多”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮31日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，“侯友宜北部地區領先幅度太少了，因為如果領先衹有5%以內，南部地區一拉就拉了11%”，郭正亮也提到，“因為北部跟中部照理講國民黨應該有優勢，因為北部跟中部如果都贏，百分之1000一定贏的”，郭正亮強調，“就是看領先的幅度，但侯友宜你只贏1.5%，這少得很奇怪，因為北北基桃人口就有1100萬，將近人口一半，事實上如果北台灣有明顯拉開5%以上，勝率會高非常多”。



郭正亮也說，“你看賴清德南部就是領先10%起跳的，因為ETtoday的民調我看蠻久的，他的各個群的差別都沒有很大”，郭正亮最後也坦言，“但我一直覺得奇怪，你北部地區跟中部地區為什麼會這個樣子？但用北部地區來分，事實上範圍太大了一點，一般都會分新北市、台北市、桃園，這樣看得會比較準確”。



該民調為《ETtoday民調雲》於12月30日下午7時至31日上午8時，針對20歲以上民眾進行“2024‘總統’選情調查”，以“手機簡訊”方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,295份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。