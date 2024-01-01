出境游升温，多地加密、新开国际客运线路

圖為一架從新加坡起飛的航班抵達南京。（來源：新華網） 中評社北京1月1日電／据新华网报道，寒假来临、春节将近，出境游热度持续攀升。记者从南京海关获悉，江苏多地加密、新开国际客运航线或水运线路，保障群众出行。



近一段时期以来，泰国、马来西亚、新加坡发布对我国遊客的免签政策，群众赴上述地区出境游热情高涨。南京禄口国际机场加密南京往返新加坡客运航线，每周可达12班。



中国东方航空江苏有限公司地面服务部旅客服务分部高级经理甘岚表示，新加坡一直是我国出境旅遊热门目的地，也是入境游重要客源地。“预计相互免签政策将为中新两国旅遊业带来积极影响，我们及时调整布局，增开往返新加坡的客运航线，目前上座率比较理想。”



统计显示，随著新年旅遊市场渐入佳境，南京禄口国际机场出境航线以港澳地区和东南亚国家为主，往返港澳的航班每周65架，往返东南亚的航班每周42架，累计占出入境客运航班的六成。此外，南京至意大利米兰、澳大利亚悉尼等洲际长线出境路线也在持续增开中。



无锡至新加坡客运航班近日复航，无锡海关驻无锡苏南国际机场办事处旅检二科科长卢洋表示，眼下，无锡空港进出境航班数量快速增长，无锡已恢复至大阪、首尔、芽庄、新加坡等国际客运航线。



日前，连云港港国际客运站码头人头攒动，600多名出境旅客排队登轮，“和谐云港”号班轮从连云港起航，驶向韩国仁川。连云港至韩国仁川水运客运线路近期复航，计划每周往返2个航次，海上航行约23小时。