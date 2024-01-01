賴清德1句話大選恐翻船？郭正亮建議藍痛打

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月1日電／民進黨2024候選人賴清德12月31日辯論會稱“把‘中華民國’當作是兩岸的護國神山，是要給台灣帶來災難”，後又改口是失言，少講了“憲法”，企圖平息爭議。對此，前“立委”郭正亮12月31日在政論節目表示，“我認為國民黨要痛打這一題，因為只剩下兩周，要讓選民記得這句話，就是賴清德是連‘中華民國’都不認的人，怎麼有資格選‘總統’？怎麼可能不發生戰爭？”



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12月31日在政論節目《洪淑芬辣晚報》中說，“中華民國”和“中華民國憲法”有差嗎？“國家”跟“憲法”一體兩面，他不小心講出內心話，可是因為他知道直接把“中華民國”當作災難得罪太多人，所以又把“憲法”兩個字加進去，事實上一樣嚴重，所以絕對不是口誤，是他內心話。



郭正亮更指出，因為他的第三場政見會，侯友宜說一定要回到“中華民國憲法”，才能跟中國大陸做比較合理的往來，然後賴清德就質問侯友宜，說你“中華民國”去大陸那邊會同意？然後侯友宜跟柯文哲兩個人就很火大，所以賴清德就完全去曲解侯友宜的意思。



郭正亮強調，侯友宜事實上只是在講說，你如果沒有“中華民國憲法”，你跟中國大陸在兩岸定位怎麼會有交集？郭正亮認為，“國民黨要痛打這一題，從頭打到尾，就是連“中華民國”都不承認的人，選什麼“總統”？連“中華民國”都不承認的人，怎麼可能會有兩岸關係？連“中華民國”都不承認的人，兩岸怎麼可能不發生戰爭？



郭正亮說，“我認為國民黨要痛打這一題，因為只剩下兩周，要讓選民記得這句話，就是賴清德是連‘中華民國’都不認的人，怎麼有資格選‘總統’？怎麼可能不發生戰爭？”