打臉蔡英文　公法學者：賴清德走實質“台獨”

民進黨2024候選人賴清德參加“總統”辯論會。（截自公視畫面） 中評社台北1月1日電／民進黨2024候選人賴清德“中華民國憲法”災難說引發爭議。政治大學法律系副教授廖元豪昨日表示，賴是公然打了蔡英文的臉，一旦當選“總統”將非常危險。世新大學副教授桂宏誠則認為，因為美國反對，所以賴清德口頭上不說“台獨”，但他所做所為就是實質“台獨”。



廖元豪說，賴不僅否認“中華民國憲法”，也討厭“中華民國憲法”，因為賴完全不肯面對“憲法”裡的一中兩區，還把其中的“一中”扭曲成大陸所稱的“一中”，也就是中華人民共和國，在回應侯友宜時故意把它與大陸的“一中”相互混淆。



廖元豪認為，民進黨長期以來都往這方向扭曲，但蔡英文和陸委會形式上仍強調是依據“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例。因為她知道在政治上不可以否定“憲法”，至少要維持這樣的形式，這就是“護國神山”。只要把“中華民國憲法”搬出來，大家就還有講話和討論的餘地。



但賴清德反其道而行，賴以一個現任“副總統”身分發表這樣的言論，美國和大陸都一定會非常緊張，認為賴到底要做什麼？賴若當選“總統”，未來宣誓也要說遵守“中華民國憲法”，現在他卻否定“憲法”，這是公然打了蔡英文的臉，代表賴將比蔡更激進，政治上將非常危險。



桂宏誠認為，賴非口誤而是說出“真心話”，賴清德知道美國反對“台獨”，不贊成制定新“憲法”、不贊成以公投方式成立台灣共和國，因此他走的是民進黨“台灣前途決議文”那一套，亦即不改國號，但走實質“台獨”，就是所謂的軟性“台獨”、去中國化。



桂宏誠指出，賴清德近日提及“中華民國”的內涵是兩國論的“中華民國”，所以賴否認“憲法”，並刻意混淆“中華民國”和台灣的概念，也就是他所謂務實的“台獨”。