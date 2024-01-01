1年役正式上路　退將憂抗命逃兵恐大增

台灣義務役1年役正式上路，退將憂抗命逃兵恐大增。（中評社 資料照） 中評社台北1月1日電／“洪仲丘案”後，軍人非戰時犯罪不受軍法審判，動手毆打長官屢獲緩刑，導致軍紀不彰，今年起義務役恢復1年期，台灣軍方憂心部隊暴行犯上、抗命、逃兵等事件恐頻繁發生。內部評估修法、恢復軍事審判可行性不高，經與全台檢察長開會後，雖然“檢察總長”邢泰釗指示全台檢察長，對於軍人影響任務或訓練執行案件要“速查嚴辦”，必要時向法院聲請從重量刑，但退將仍憂心忡忡執行成效。



2013年的洪仲丘案，促成《軍事審判法》修法，軍人非戰時犯罪，改交一般司法機關處理，但修法後10年後遺症浮現，一再發生部隊暴行犯上、抗命事件，不是獲檢方不起訴、緩起訴，就是在法院獲輕判。



根據《中時新聞網》報導，兩位曾擔任過軍團級指揮官的退將以其管理部隊經驗咸認，現在年輕人崇尚自由、不喜管束，又離不開手機與網路，役期恢復1年後，逃兵一定增加，將是軍中管教的棘手問題。退將舉例，部隊官兵逾假未歸20日，司法多判拘役20日，甚至有不起訴處分，還有軍官參加演訓後未返營，逾期12日，僅罰款數萬元了事，若是軍事審判還在，這些官兵都要坐軍監。



“國防部”法律司長沈世偉中將表示，4個月的軍事訓練，已時有暴行犯上等重大違法情事，1年期義務役入營後，類似案件將有增無減。



另位退將指出，軍法移司法近10年，以其所見，對軍方士氣與領導統御影響很大，軍中基層幹部不敢管，一管部屬就被告，連長、營長常要跑法院。



根據軍方去年整理的“司法機關有損軍事利益之處分與判決”，舉出7起暴行犯上的離譜司法處置，包括海軍黃兵因操課打瞌睡遭糾正，因態度不佳遭中士值星官要求出列，竟出拳毆打值星官頸部致受傷，橋頭地院判拘役50日，案經上訴，二審判有期徒刑1年2月。



再如，海軍潘兵酒後行為失序與長官、同袍及衛哨兵打架，澎湖地檢認無法證明潘兵當時有對長官、衛哨兵施暴的主觀犯意，而予以不起訴處分。憲兵陳下士不參加早點名，並抓著前來關心的輔導長衣領，拍打其臉頰並予以推擠，橋頭地檢予以緩起訴結案。



陸軍林姓新兵私自到連長室拿取手機，竟毆打阻止他的中士班長，南檢卻認為林兵不知道對方為長官，予以不起訴處分。



台灣軍方單位對暴行犯上曾多次表達部隊立場，但改判案例不多，其中，陸軍陳兵明知林姓下士與楊姓下士為其長官，仍於2021年3月，對值勤中的林、楊2人，強行拉扯衣領、辱罵或推倒在地，新竹地院分別輕判有期徒刑6月及3月，均得易科罰金，部隊表達立場提起上訴後，高等法院改判有期徒刑1年2月、4月，得易科罰金。

