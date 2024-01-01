安徽針對節日節點持續開展專項督查

安徽省宣城市郎溪縣紀委監委深入一線開展監督檢查，深挖徹查隱形變異“四風”問題。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在凌笪鎮瞭解當地土特產、農產品銷售情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委二次全會強調持續深化落實中央八項規定精神、糾治“四風”。要求推進作風建設常態化長效化。把握地區性、行業性、階段性特點，加強對下指導督導，抓住普遍發生、反復出現的問題深化整治。



落實二次全會相關部署，安徽省紀委監委緊盯反復性頑固性問題，堅持節日節點直插一線，強化“四風”明察暗訪，在堅守節點中築牢中央八項規定堤壩。



近日，安徽省銅陵市紀委監委向某市屬國企主要負責人吳某某送達處分決定書，當著企業班子成員的面，吳某某深刻檢討自身問題。吳某某被查處，就是源於該省紀委監委明察暗訪發現的問題線索。



今年五一端午期間，安徽省紀委監委黨風政風監督室牽頭組建8個檢查組，分頭對該省16個地市和部分省直單位、省屬高校企業開展作風專項督查。其中，第二檢查組負責銅陵、阜陽等地明察暗訪工作。在當地紀檢監察幹部及財政、審計、公安等職能部門同志協助下，檢查組白天到各單位查看公務接待、公車使用等情況，訪談瞭解黨風廉政建設工作。晚上轉入暗訪，著力發現違規吃喝、違規使用公車等問題線索。

